تفاعل الجماهير مع أهداف منتخب مصر الضائعة أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا (فيديو وصور)

أمم أفريقيا 2025، تفاعلت الجماهير المصرية المتواجدة في مركز شباب الجزيرة، مع هجمات منتخب مصر الضائعة أمام زيمبابوبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وفتح مركز شباب الجزيرة أبوابه أمام الجماهير المصرية لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي، عبر شاشة عرض عملاقة في المسرح الروماني.

ورصدت عدسة “فيتو" تفاعل الجماهير المصرية مع الفرص الضائع في بداية المباراة حيث أهدر لاعبو المنتخب أكثر من فرص، قبل أن يخطف منتخب زيمبابوي هدف التقدم برنس دوبي في الدقيقة 20.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا بتشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (23)

خط الدفاع: محمد هاني (3)، حسام عبد المجيد (4)، ياسر إبراهيم (6)، محمد حمدي (12).

خط الوسط: مروان عطية (19)، حمدي فتحي (14)، إمام عاشور (8).

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (7)، عمر مرموش (22)، محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

