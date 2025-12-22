بعد تهديدات ترامب، نيجيريا تعلن حل الخلاف مع أمريكا بشأن اضطهاد المسيحيين

18 حجم الخط

أعلنت الحكومة النيجيرية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة والذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين في أماكن متفرقة من نيجيريا، قد تم حله إلى حد كبير.

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع أمريكا

ومن جانبه قال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة النيجيرية بمناسبة نهاية العام: "لقد حل الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جدي قائم على الاحترام، توج بتعزيز الشراكة بين أمريكا ونيجيريا"، وفق "فرانس برس".

وكانت إدارة ترامب نددت باضطهاد المسيحيين في هذا البلد الإفريقي، حتى أنّ الرئيس الأمريكي تحدث عن "تهديد وجودي" للمسيحيين هناك.

ترامب يهدد بالتدخل العسكري في نيجيريا

وأُعيد إدراج نيجيريا على قائمة الدول "التي تثير قلقا خاصا" في ما يتعلق بالحرية الدينية، بينما أعلنت الولايات المتحدة تقييد إصدار التأشيرات للنيجيريين المرتبطين بما تعتبر واشنطن أنه "مجازر بحق المسيحيين" في هذا البلد.

وتنقسم نيجيريا بالتساوي تقريبا بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية، والشمال ذي الغالبية المسلمة.ويشهد هذا البلد العديد من الصراعات التي تودي بمسيحيين ومسلمين على حد سواء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.