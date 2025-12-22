أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات

18 حجم الخط

أمم أفريقيا ، أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أمام المنتخب حاليا مهمتان، وكأس الأمم الإفريقية تُعد من أقوى البطولات، يعقبها الاستعداد لكأس العالم، مشددًا على ضرورة أن نكون جميعًا قلبًا واحدًا خلف بلدنا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إننا بالأرقام أبطال العالم في مختلف البطولات، ولدينا رؤساء اتحادات دولية في كافة المجالات، ولا بد من تشجيع بلدنا ومنتخبنا، مع إمكانية النقد الداخلي، لكن اليوم يجب أن نكون جميعًا خلف منتخبنا في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.

وأضاف أن جميع اللاعبين يتمنون تقديم إنجاز لبلدهم، مؤكدًا فتح كل مراكز الشباب لتحفيز الشباب، وأن الإدارات في نشاط مستمر، مع متابعة المباريات في الأندية والكافيهات الخارجية، مشيرًا إلى الثقة في الجهاز الوطني ودعمه الكامل.

وأوضح أن محمد صلاح يمتلك حماسا كبيرا، وهناك شعور بالتفاف الشعب حول المنتخب، مؤكدًا أنه في حال وجود أي أخطاء تتم مراجعتها، مع تواصل مستمر مع حسام حسن، وهاني أبو ريدة، وحمادة الشربيني.

وتابع أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر اليوم، مشيرًا إلى أن الدكتور حسن مصطفى مطور كرة اليد، وأن الدولة دعمته بقوة للفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.