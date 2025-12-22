استمرار احتجاجات المزارعين في اليونان للأسبوع الرابع على التوالي

18 حجم الخط

يواصل المزارعون اليونايون المحتجون على تأخر صرف إعانات الاتحاد الأوروبي، وعلى مظالم أخرى كإغلاق مجمع أنفاق تيمبي، الواقع على طريق أثينا- سالونيك السريع، احتجاجاتهم الممتدة للأسبوع الرابع على التوالي.

احتجاجات المزارعون في اليونان



وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يستمر إغلاق مجمع الأنفاق – المقرر لمدة خمس ساعات - حتى الساعة 0430 مساء بالتوقيت المحلي، (0230 مساء بتوقيت جرينتش)، إذ يقوم المحتجون بإيقاف الشاحنات والسماح للسيارات الخاصة والحافلات بالمرور.

وفي الوقت نفسه، قال مزارعون في مدينة كارديتسا الواقعة غرب ثيساليا، إنهم سيتركون مسارًا واحدًا فقط مفتوحًا في كل اتجاه على الطريق السريع "إي-65" ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، لتسهيل حركة المرور خلال فترة العطلات.

إعانات الاتحاد الأوروبي

ومن المرجح أن تستأنف عمليات الإغلاق بعد انتهاء فترة الهدوء المعتادة خلال موسم العطلات، إذ لم يظهر المزارعون أي استعداد للتسوية، بعد رفضهم مبادرات رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للتفاوض، بحسب الصحيفة اليونانية.

ويطالب المحتجون الحكومة بأكثر من 600 مليون يورو، ما يعادل 6ر698 مليون دولار، من مساعدات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، إلى جانب مدفوعات أخرى.

وتعد احتجاجات المزارعين أمرًا شائعًا في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.

وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو الماضي، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.