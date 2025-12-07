بعد ألاسكا، زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

18 حجم الخط

أفاد مركز الأبحاث لعلوم الأرض الألماني بأن زلزالا بقوة 6.36 درجة بمقياس ريختر ضرب اليونان.



وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات.

وقبل ذلك بأقل من 24 ساعة تم رصد زلزال بقوة 4.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب منطقة آخايا غرب اليونان.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية.

زلزال ألاسكا

يأتي ذلك بالتزامن من زلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة نائية قرب الحدود بين ألاسكا ومنطقة يوكون الكندية.

ولم يصدر أي تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد حوالي 370 كيلومترًا شمال غرب جونو، بألاسكا، و250 كيلومترًا غرب وايت هورس، في يوكون.

وفي وايت هورس، قالت الرقيب كاليستا ماكلويد من الشرطة الكندية الملكية إن المركز تلقى مكالمتين على رقم 911 بشأن الزلزال.

وقالت ماكلويد: "تم الشعور به بالتأكيد".

وأضافت "هناك الكثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شعر به الناس".

وقالت أليسون بيرد، عالمة الزلازل في الموارد الطبيعية الكندية، إن الجزء من يوكون الأكثر تأثرا بالهزة يضم جبالا خلابة وعدد قليل من السكان.

وتابعت بيرد: "أفاد معظم السكان بسقوط أشياء من على الرفوف والجدران". وأضافت "لا يبدو أننا رأينا أي شيء بشأن الأضرار الهيكلية".

وقالت بيرد إن أقرب مجتمع كندي إلى مركز الزلزال هو هاينز جانكشن، على بعد حوالي 130 كيلومترًا. وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد سكان يوكون في عام 2022 بـ 1018 نسمة.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 91 كيلومترًا من ياكوتات بولاية ألاسكا، التي يبلغ عدد سكانها 662 نسمة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 10 كيلومترات، وتبعته هزات ارتدادية أصغر متعددة.



