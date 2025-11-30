بيت السناري يستضيف حفل كورال أغاني فيلم "صوت الموسيقى"

18 حجم الخط

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل كورال أغاني الفيلم العالمي "The Sound of Music"، وذلك يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر بيت السناري.

يضم الكورال نحو 15 صوتًا من خلفيات وثقافات متعددة. ورغم التنوع الثقافي بين أعضائه، يجتمعون حول شغف واحد يجمع بينهم: حب فيلم "صوت الموسيقى" ومتعة الغناء الجماعي. ويقدم الكورال خلال الأمسية باقة من أشهر وأجمل ألحان الفيلم التي شكّلت جزءًا محببًا من ذاكرة أجيال كاملة حول العالم.

ويأتي هذا الحفل ليحتفي بروعة الموسيقى الخالدة التي حملها الفيلم، مقدّمًا تحية فنية لأغاني ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة، بما تحمله من دفء وحنين وروح انسجام تُعيد الأذهان إلى لحظات سينمائية راسخة.

تأتي الأمسية في إطار حرص بيت السناري على دعم المواهب الفنية والمشاريع المجتمعية الإبداعية، وتقديم فعاليات موسيقية متنوعة تعزز التواصل الثقافي وتُثري المشهد الفني في القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.