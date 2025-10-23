اختيار جمال الشاعر رئيسا للجنة السياسات الإعلامية وعبد الله عبد السلام مقررا لها

عقدت لجنة “السياسات الإعلامية”، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

اختيار هيئة المكتب

وخلال الاجتماع، تم اختيار الإعلامي جمال الشاعر رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي عبد الله عبدالسلام مقررًا لها، على أن تتولى اللجنة وضع إطار شامل للسياسات الإعلامية الحديثة في ضوء التطورات التكنولوجية والتحولات في المشهد الإعلامي المصري والعالمي.

خطة العمل وآليات التنسيق

واستعرض الحضور خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وآليات التنسيق بين أعضائها بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى إعداد ورقة عمل متكاملة لتطوير المنظومة الإعلامية.

كما تم توزيع المهام بين الأعضاء وفقًا لخبراتهم التخصصية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال المكلفين بها.

سياسات إعلامية معاصرة

وأكد أعضاء اللجنة أهمية صياغة سياسات إعلامية وطنية معاصرة تواكب التطور التكنولوجي وتدعم دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على الهوية المصرية.

وشددوا على ضرورة وضع معايير واضحة للخطاب الإعلامي المسؤول، وتعزيز المهنية والموضوعية في المحتوى المنشور عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

الاستفادة من التجارب الدولية

كما دعا الحضور إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إدارة السياسات الإعلامية، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية الحالية ورفع كفاءة العاملين في القطاع من خلال برامج تدريب نوعية.

واتُّفِق في ختام الاجتماع على عقد جلسات عمل دورية لمتابعة التنفيذ، ورفع التوصيات النهائية إلى اللجنة الرئيسية فور الانتهاء منها.

المشاركون في الاجتماع

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية البارزة، من بينهم الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، والإعلامي جمال الشاعر، والدكتور حسين أمين رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، والإعلامي عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسفير الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومحمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والإعلامي أسامة راضي رئيس قناة النيل للأخبار، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، وخالد مرسي بالشركة المتحدة، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والإعلامي عمرو عبد الحميد مذيع قناة الغد، ومحمود التميمي، والإعلامي نبيل الشوباشي مذيع قناة فرنسا 24 سابقًا، والإعلامية هبة جلال مذيعة قناة المحور.

