الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بجمصة

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم بجمصة 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى جمصة.

وكشف مصدر طبي بـ مستشفي جمصة إصابة كل من" أحمد ش ا م" 34 سنة ومقيم جمصة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيسر.
 

كما أصيب “محمد ع ح أ”  39 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالعين اليسرى.
 

وأصيب"  أحمد ن ع م ع" 18 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الأجهزة الأمنية اصابة 3 اشخاص حادث تصادم محافظة الدقهلية نقل المصابين مستشفي جمصة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وزير السياحة يبحث مع نظيره للحج والعمرة السعودي استعدادات عمرة شهر رمضان وموسم الحج

مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

تتضمن مقاتلات حديثة، تقارير تكشف تفاصيل صفقة تسليح بين باكستان والجيش الليبي

مديرية التموين تتوج بكأس دوري الهيئات الحكومية بالقليوبية

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

تقرير: زيلينسكي يخطط للهروب بـ قرض الـ90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads