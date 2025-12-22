إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وموتوسيكل بجمصة

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم بجمصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى جمصة.

وكشف مصدر طبي بـ مستشفي جمصة إصابة كل من" أحمد ش ا م" 34 سنة ومقيم جمصة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيسر.



كما أصيب “محمد ع ح أ” 39 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالعين اليسرى.



وأصيب" أحمد ن ع م ع" 18 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.