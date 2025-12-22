رفعت سيد أحمد: إسرائيل كيان عدواني لا يحترم الاتفاقيات ولا يتوقف إلا بالقوة

18 حجم الخط

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن الأوضاع الحالية بعد دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ، وما تلاه من اختراقات إسرائيلية متواصلة للاتفاق، تؤكد الطبيعة العدوانية لإسرائيل وعدم التزامها بأي تعهدات وقعتها مع العرب منذ اتفاقية كامب ديفيد.

وأوضح سيد أحمد أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق غزة بلغ ما يقرب من 600 اختراق، كان آخرها اليوم شرق مدينة غزة، مشيرًا إلى مقتل نحو 500 فلسطيني منذ قمة شرم الشيخ، وهو ما يثبت أن إسرائيل لا تحترم سوى منطق القوة، في حين تكتفي الأطراف العربية والدولية بالبيانات والكلام، وتستمر في تقديم المعونات للولايات المتحدة الأمريكية التي تمنحها بدورها لإسرائيل.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية لا تواجه الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل تخوض صراعًا دوليًا وعالميًا في ظل هذا الانحياز، مؤكدًا أن سجل إسرائيل حافل بانتهاك الاتفاقيات دون رادع.

وفي تصريح خاص لـ«فيتو»، أكد الخبير الاستراتيجي أن الخروقات الإسرائيلية لم تقتصر على غزة فقط، بل شملت لبنان أيضًا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 900 اختراق منذ نوفمبر 2024، إلى جانب ما يتراوح بين 600 و800 خرق عملي لاتفاق غزة منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو ما يعكس طبيعة إسرائيل العدوانية التي لا تتوقف إلا بالقوة.

وأشار سيد أحمد إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض «سلامًا تحت القصف»، بما يعني عدوانًا دائمًا ومستمرًا، محذرًا من أنه في حال خروجها من غزة، قد تتجه إلى سيناء أو إلى مناطق النفط في الخليج بطرق غير مباشرة، فضلًا عن تهديدها المستمر للأردن وجنوب لبنان، واحتلالها نحو 40% من الأراضي السورية، ما يؤكد أنها كيان عدواني توسعي.

وفيما يتعلق بأهداف الخروقات المتواصلة، أوضح سيد أحمد أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تسعى إلى تهجير سكان غزة للاستيلاء على ثروات الغاز في المنطقة، والتي تقدر بنحو نصف تريليون برميل، إضافة إلى مخطط توصيل قناة «بن جوريون» من خليج العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط مرورًا بوسط قطاع غزة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تهجير الفلسطينيين، سواء بالترغيب أو بالإكراه، يظل الهدف الإسرائيلي الثابت، داعيًا الدول العربية إلى إدراك خطورة المرحلة، خاصة أنها تمتلك آليات للرد، سواء عبر الجيوش العربية أو من خلال التهديد بقطع الاتفاقيات الاقتصادية ووقف مسارات التطبيع، محذرًا من أن الصمت العربي يشجع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها.

