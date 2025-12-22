استدعاء أم وزوجة عامل حاول التخلص من حياته بسبب مشاجراتهما في عين شمس

18 حجم الخط

تباشر نيابة عين شمس التحقيق في محاولة عامل الانتحار بعد أن أشعل النار في جسده للتخلص من المشاكل التي تنشب يوميا ودائما بين أمه وزوجته بدائرة قسم شرطة عين شمس، واستعلمت من المستشفى عن الحالة الصحية للمصاب وأمرت باستدعاء الأم والزوجة لسماع أقوالهما، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بإقدام عامل على إضرام النار في نفسه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن عاملا أقدم علي سكب مادة تساعد على الاشتعال على جسده ثم أضرم النار في نفسه محاولا التخلص من حياته بعد أن سئم من المشاجرات التي تنشب يوميا بين أمه وزوجته.

وأضافت التحريات أن العامل نقل مصابا إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

علاج القرآن الكريم لظاهرة قتل النفس

وكان الدكتور محمد صديق عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن الأمة قد ابْتُلِيَت بنكبات كثيرة على مَرِّ الدهور والأزمان حتى يومنا هذا، وأشد أنواع النكبات التي قد تُبتلى بها الأمة أن يتسرَّب اليأس إلى القلوب، وتتفرغ القلوب من الأمل واليقين، فيتخلص المرء من حياته عن طريق الانتحار، مستعرضا أسباب الانتحار وأنها تعود إلى ضَعف الوازع الديني عند الإنسان، وعدم إدراك خطورة هذا الفعل الشنيع والجريمة الكُبرى، والتي يترتب عليها حرمان النفس من حقها في الحياة، إضافةً إلى التعرض للوعيد الشديد والعقاب الأليم في الدار الآخرة، بالإضافة إلى عدم اكتمال المعنى الإيماني في النفس البشرية إذ أن الإيمان الكامل الصحيح يفرض على الإنسان الثقة واليقين في الله تعالى، والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وعدم الاعتراض على ذلك القدر مهما بدا للإنسان أنه سيِّئ أو غير مُرضٍ، ولا شك أن الانتحار لا يخرج عن كونه اعتراضًا على قضاء الله وقدره، ودليلًا على عدم الرضا به.

