السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يلغي قرار بايدن بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

ألغام، فيتو
ألغام، فيتو
18 حجم الخط

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير اليوم السبت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر المفروض على استخدام الألغام المضادة للأفراد، الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

أمريكا تلغي حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

وكتبت الصحيفة، نقلًا عن وثيقة مؤرخة في 2 ديسمبر الجاري وموقعة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "لقد نقضت إدارة ترامب سياسةً كانت ساريةً في عهد بايدن تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باستثناء شبه الجزيرة الكورية".

مساعدة الدول الأخرى في إزالة الألغام 

وأشارت إلى أن رفع القيود من شأنه أن "يضاعف قوة الولايات المتحدة" في هذه "الأزمة الأمنية التي تُعد من أخطر الأزمات في التاريخ".

ووفقًا للصحيفة، يدعو هيجسيث في الوثيقة إلى وضع سياسة أمريكية جديدة بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد في غضون 90 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ألغت برنامج العمل الإنساني بشأن الألغام، والذي كان يتضمن تقديم الولايات المتحدة المساعدة للدول الأخرى في إزالة الألغام الأرضية.

وفي السياق ذاته أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن عملية "عين الصقر" التي استهدفت عناصر تنظيم داعش في سوريا تمثل عملية ثأرية وليست بداية لأي حرب جديدة وفق ما أوردته القاهرة الإخبارية. 

وأوضح الوزير أن العملية جاءت ردًّا على اعتداءات سابقة من التنظيم، مشددًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة الإرهاب دون الانخراط في صراعات واسعة بالمنطقة.

كما كشف مسؤول أمريكي أن الهجوم على مقار تنظيم داعـش في سوريا قد يستمر لعدة ساعات، مؤكدًا أن العملية تهدف إلى استهداف قيادات ومواقع مهمة للتنظيم لضمان تحييد قدراته بشكل كامل، مع الالتزام بتجنب وقوع خسائر مدنية قدر الإمكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الحرب الأمريكي سوريا داعش ترامب الألغام المضادة للأفراد بايدن

مواد متعلقة

ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا

وزير الحرب الأمريكي يكشف تفاصيل عملية "عين الصقر" في سوريا

تايلاند تطالب كمبوديا بالاعتذار عن زراعة ألغام أرضية جديدة

الأكثر قراءة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads