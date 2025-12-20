ترامب يلغي قرار بايدن بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير اليوم السبت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر المفروض على استخدام الألغام المضادة للأفراد، الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

أمريكا تلغي حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد

وكتبت الصحيفة، نقلًا عن وثيقة مؤرخة في 2 ديسمبر الجاري وموقعة من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "لقد نقضت إدارة ترامب سياسةً كانت ساريةً في عهد بايدن تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، باستثناء شبه الجزيرة الكورية".

مساعدة الدول الأخرى في إزالة الألغام

وأشارت إلى أن رفع القيود من شأنه أن "يضاعف قوة الولايات المتحدة" في هذه "الأزمة الأمنية التي تُعد من أخطر الأزمات في التاريخ".

ووفقًا للصحيفة، يدعو هيجسيث في الوثيقة إلى وضع سياسة أمريكية جديدة بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد في غضون 90 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة ألغت برنامج العمل الإنساني بشأن الألغام، والذي كان يتضمن تقديم الولايات المتحدة المساعدة للدول الأخرى في إزالة الألغام الأرضية.

وفي السياق ذاته أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن عملية "عين الصقر" التي استهدفت عناصر تنظيم داعش في سوريا تمثل عملية ثأرية وليست بداية لأي حرب جديدة وفق ما أوردته القاهرة الإخبارية.

وأوضح الوزير أن العملية جاءت ردًّا على اعتداءات سابقة من التنظيم، مشددًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاربة الإرهاب دون الانخراط في صراعات واسعة بالمنطقة.

كما كشف مسؤول أمريكي أن الهجوم على مقار تنظيم داعـش في سوريا قد يستمر لعدة ساعات، مؤكدًا أن العملية تهدف إلى استهداف قيادات ومواقع مهمة للتنظيم لضمان تحييد قدراته بشكل كامل، مع الالتزام بتجنب وقوع خسائر مدنية قدر الإمكان.

