معايشة مع الفرق والمنتخبات الأوروبية، اتحاد الطائرة يضع خطة للارتقاء بمستوى المدربين المصريين

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، بدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، خطواتهم الأولى نحو تعزيز مبدأ الاعتماد على المدربين المصريين، لتولي مسئولية المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

وأوضح حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد وضع سياسة جديدة الهدف منها تجهيز جيل قوي من المدربين المصريين، وتمكينهم من تولي زمام الأمور في كافة أجهزة المنتخبات الوطنية.

وأضاف "عابد"، أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة بصدد إرسال عدد من المدربين المصريين لقضاء فترات معايشة مع الفرق والمنتخبات الأوروبية، والبداية ستكون مع المدرب المصري أحمد سمير الحاصل على لقب البطولة الأفريقية للشباب مؤخرا.

وتابع "عابد": "هناك قائمة تضم عدد من المدربين المصريين سيتم الاهتمام بهم خلال الفترة المقبلة، من أجل تمكينهم من قيادة المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية، وإثقالهم بالخبرات الأوربية الكافية".

وأكمل: "الهدف الأهم هو الاعتماد على المدربين المصريين وصناعة جيل يستطيع تحمل مسئولية المنتخبات، والحد من الاعتماد على المدربين والخبراء الأجانب، لأقصى درجة ممكنة".

إنجازات الكرة الطائرة الشاطئية

استعرض الاتحاد المصري للكرة الطائرة، نجاحات منتخبات الشاطئية خلال مشاركتها في البطولات الأفريقية والعالمية خلال الفترة الأخيرة.

وقال اتحاد الكرة الطائرة، أن الكرة الطائرة الشاطئية حققت نقلة نوعية خلال عام 2025، بعد مشاركة موسعة ونتائج مشرفة على المستويين الأفريقي والعالمي، في إطار رؤية تطويرية متكاملة يقودها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر، تستهدف بناء منظومة قوية ومستدامة للشاطئية جنبًا إلى جنب مع لعبة الصالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.