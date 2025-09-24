حماية المستهلك: الحكومة تُولي اهتماما خاصا بملف ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًّا بملف ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بأسعار السلع أو ممارسات احتكارية تضر بحقوق المستهلكين وتخل بقواعد المنافسة العادلة.

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب أن ينعكس التحسن الاقتصادي على انخفاضات حقيقية في أسعار السلع، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال تكثيف التواجد الميداني وتشديد الرقابة على الأسواق"، مشددًا على أن فرض الانضباط وتطبيق القانون بحزم على رأس أولويات الجهاز في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الجهاز أن المواطن يُعد شريكًا رئيسيًا في منظومة الرقابة، لافتًا إلى أن البلاغات والاستغاثات التي يقدمها الجمهور تمثل امتدادًا رقابيًا لدور الجهاز ودليلًا على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، مشددًا على أن تفعيل هذا الدور يسهم في إنفاذ القانون وضمان استقرار الأسواق.

التزام وطني بحماية المستهلك

وأكد أن حماية المستهلك التزام وطني تمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، قائلًا: "لن نتهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تخل باستقرار السوق. مستمرون في تكثيف الحملات الرقابية بجميع المحافظات لضمان استقرار الأسعار والتصدي لأي سلع مجهولة المصدر أو مخالفات تجارية".

وشدد على أن الجهاز عازم على فرض الانضباط الكامل في الأسواق، حمايةً للمستهلك وترسيخًا لقواعد المنافسة العادلة.

