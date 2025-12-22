مجمع "الخالدين" يحتفي بشهر العربية بندوة شعرية تجمع كبار المبدعين

18 حجم الخط

في إطار أجندته الثقافية الحافلة وتزامنًا مع فعاليات شهر اللغة العربية، يعقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ندوة شعرية كبرى، يتبارى خلالها نخبة من كبار الشعراء في تقديم أحدث فيوض قرائحهم الشعرية، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التي تهدف إلى إعلاء قيمة لغة الضاد وتعزيز مكانتها الإبداعية.

ويفتتح الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام للمجمع، أعمال الندوة التي تجمع كوكبة من الأسماء اللامعة في سماء الشعر العربي، حيث يشارك فيها كل من:

الشاعر أحمد سويلم.

الشاعر محمد عرب صالح.

الشاعرة رشا الحسيني.

ومن المقرر أن يتولى إدارة الجلسة والمناقشات الدكتور محمد رجب الوزير، عضو المجمع، ليدير حوارًا إبداعيًا يبرز جماليات النص الشعري المعاصر.

ووجه الأمين العام للمجمع دعوة عامة للمثقفين والمتذوقين لحضور هذا المحفل الأدبي بـ "حصن الضاد المنيع"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 م.

وتقام الفعالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المجمع، حيث من المتوقع أن تشهد الندوة حضورًا لافتًا من الأكاديميين والأدباء ومحبي اللغة العربية لقضاء ساعتين في رحاب الإبداع الشعري الأصيل.

