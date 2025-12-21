الأحد 21 ديسمبر 2025
الإسكان تجهز لطرح مشروعات البنية التحتية بمدينة العبور الجديدة

وزارة الإسكان عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع إدارات المرافق والمشروعات بالجهاز، بحضور السادة النواب والمعاونين، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي المكاتب الاستشارية المتخصصة والعاملة بالمدينة.
ناقش الاجتماع الموقف الحالي لطرح مشروعات البنية التحتية بمدينة العبور الجديدة، واستعراض الأعمال الجاري الإعداد لطرحها، وموقف المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الوقوف على التحديات الفنية والتنفيذية، وسبل تذليلها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة.

خطط استراتيجية متكاملة لطرح وتنفيذ مشروعات البنية التحتية


كما تم خلال الاجتماع وضع خطط استراتيجية متكاملة لطرح وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للأراضي المضافة، شملت شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، بما يحقق الجاهزية الكاملة لتلك الأراضي وتسليمها لمستحقيها ويدعم جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.
وفي إطار الخطط المستقبلية لتأمين الاحتياجات المتزايدة من المرافق، تم استعراض ومناقشة دراسة وتصميم محطة معالجة للصرف الصحي، لاستيعاب كميات الصرف الحالية والمستقبلية، وضمان التشغيل الآمن والمستدام لمنظومة الصرف الصحي بالمدينة.
كما ناقش الاجتماع دراسة وتصميم محطة تنقية مياه شرب جديدة، لتوفير الكميات المطلوبة من المياه، ورفع كفاءة منظومة الإمداد المائي، ودعم خطط التوسع العمراني والمشروعات السكنية والخدمية الجارية والمستقبلية بمدينة العبور الجديدة.
وشدد المهندس محمود مراد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات الجهاز المختلفة والمكاتب الاستشارية، والالتزام بالدقة في إعداد الدراسات والتصميمات والمستندات الفنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال التحضيرية، تمهيدًا لطرح المشروعات في التوقيتات المحددة، مع الالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دورية ومكثفة لموقف الطرح والتنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية، وتوفير بنية تحتية قوية ومستدامة تواكب معدلات النمو المتسارعة بمدينة العبور الجديدة، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين

