عقارات

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي بالشروق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
 شن جهاز مدينة الشروق حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي لمنع أي تلاعب أو استغلال للدعم المقدم من الدولة.

وتم تنفيذ مرور ميداني موسع على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي، من اللجنة المختصة ومدير إدارة الأمن، وأسفر المرور عن ضبط مخالفات جسيمة تمثلت في ضبط شقة واحدة تم بيعها بالمخالفة لشروط التخصيص وضبط عدد 5 وحدات مؤجرة للغير بالمخالفة الصريحة للوائح الإسكان الاجتماع.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، حيث شملت تحرير محاضر رسمية ضد الوحدات المخالفة وتوثيق كامل للمخالفات والبدء في استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لتطبيق القرارات المنظمة دون تهاون.

وأكد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن جهاز المدينة لن يسمح بتحويل وحدات الإسكان الاجتماعي إلى سلعة للبيع أو الإيجار، مشددًا على أن هذه الوحدات خُصصت لمحدودي الدخل فقط، وأي مخالفة سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية مستمرة ومتصاعدة خلال الفترة المقبلة، وتشمل جميع مناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفرض الانضباط الكامل، وتنفيذ القانون حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين الجادين.

من جانبها، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور  أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج مسكن.

وتلك القطع كان قد تم التقديم، والتي عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025  إلى 13 - 11- 2025  بـ 18 مدينة.

وسيتم يوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـ مدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان ).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

وأكدت الوزارة أن طرح تلك الأراضي  يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الأحد، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

وأوضح مسئولو  جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593: 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634: 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674:

713، يوم الثلاثاء 23/12/2025، والقطع من 714: 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤: 793، يوم الخميس 25/12/2025.

وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794: 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834: 856، يوم الإثنين 29/12/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025، والأربعاء 31/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

