رئيس جهاز حدائق العاصمة: 87% نسبة تنفيذ شقق الإسكان الأخضر بالمدينة

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي نموذج «الإسكان الأخضر» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، نظرًا لاعتمادها على معايير البناء المستدام وتمتد أعمال المتابعة لتشمل التشطيبات الداخلية والخارجية وتنفيذ عناصر اللاندسكيب الخاصة بالموقع العام، إلي جانب أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية حضارية متكاملة.



وأشار رئيس الجهاز إلي أن مشروع الإسكان الأخضر، يضم عدد ٣٩٩ عمارة سكنية يجري تنفيذها، بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، كاملة المرافق، وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى ٨٧٪، مع تقدم ملحوظ في أعمال التشطيبات واللاندسكيب بما يتوافق مع الخطة الزمنية للمشروع.



وأكد المهندس أحمد العربي، خلال متابعته ضرورة الالتزام الصارم بالبرامج الزمنية وتطبيق أعلى معايير الجودة الهندسية في مختلف الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية عصرية تراعي المعايير البيئية وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن مدينة حدائق العاصمة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى المدن النموذجية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

وعقب جولته بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سفنكس الجديدة، لاستعراض ملفات العمل وموقف المشروعات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل زيارته، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التعامل مع العملاء بالجهاز مشددًا على أهمية توفير كافة التيسيرات على العملاء والمواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، موقف توفيق الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبا، على مساحة نحو 85 ألف فدان، كما تابع الوزير موقف الدراسة للطلبات المقدمة بالمدينة حتى الآن، والخطة الزمنية المتوقعة للانتهاء من دراسة كافة الطلبات، وموقف مشروعات ترفيق أراضي التقنين (مياه + صرف + + طرق + كهرباء).

وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدينة، وموقف البرنامج الزمني للانتهاء من التخطيط واعتماد المخططات، بجانب متابعة موقف القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات التنموية بمدينة سفنكس الجديدة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة سفنكس الجديدة، ومنها طريق " محور سفنكس " بطول 16 كم (مرحلة أولي + التوسعة )، وأعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر (٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتي محور سفنكس، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس ( مرحلة أولي)، وإجراءات مشروع مأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15كم تقريبا والروافع اللازمة للمدينة، وكذا مشروعات تنفيذ الفرمة للطرق والمرافق لعددٍ من الطرق الداخلية ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة.

