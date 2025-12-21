الأحد 21 ديسمبر 2025
إزالة فورية لمخالفة بناء مقابر بدون ترخيص في الغربية

إزالة فورية لمخالفة
إزالة فورية لمخالفة بناء مقابر بدون ترخيص في السنطة بالغربية
نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، خلال المتابعة الميدانية المستمرة للقرى بقيادة الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص.

محافظ الغربية: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات

العثور على فتاة مقيدة وملفوفة داخل ملاءة بطريق في طنطا

جاء ذلك بعد رصد المخالفة بعزبة عز العرب التابعة للوحدة المحلية بأشناواي حيث تبين وجود بناء مخالف عبارة عن 2 مقبرة في المهد مقامة على مساحة تقدر بنحو 12 مترا بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور ووجهت رئيس مدينة السنطة بتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة في المهد وعلى نفقة المخالف الخاصة في إطار تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء المخالف.
 

وأكدت الدكتورة مني صالح استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة القرى وعدم السماح بوجود أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

 

