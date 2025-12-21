إزالة فورية لمخالفة بناء مقابر بدون ترخيص في الغربية

18 حجم الخط

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، خلال المتابعة الميدانية المستمرة للقرى بقيادة الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص.

جاء ذلك بعد رصد المخالفة بعزبة عز العرب التابعة للوحدة المحلية بأشناواي حيث تبين وجود بناء مخالف عبارة عن 2 مقبرة في المهد مقامة على مساحة تقدر بنحو 12 مترا بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور ووجهت رئيس مدينة السنطة بتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة في المهد وعلى نفقة المخالف الخاصة في إطار تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء المخالف.



وأكدت الدكتورة مني صالح استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة القرى وعدم السماح بوجود أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

