تركيب الإنترلوك وتطوير مقابر الجميزة بالجهود الذاتية بالغربية

شهدت قرية الجميزة بمدينة السنطة في محافظة الغربية أعمال تركيب الإنترلوك وتطوير مقابر القرية ضمن جهود أهالي القرية وتكاتفهم في تحسين المظهر العام للمقابر والخدمات المجتمعية.

وقال المحاسب إبراهيم مجدي حسين القائم علي المبادرة إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المجتمع المحلي بمدينة السنطة وتعزيز روح العمل الجماعي وان المشروع دون أي أعباء مالية على الدولة مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها القرى المصرية.



وأشار “حسين” أن المشروع شمل رفع كفاءة الطرق داخل مقابر قرية الجميزة وتركيب بلاط الإنترلوك بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والزوار كما يعكس اهتمام القيادة السياسية والمجتمع المحلي بالمظهر الحضاري للمقابر.

وأكد مصطفي حسني أحد أهالي القرية أن مثل هذه الجهود الذاتية هي نموذج يحتذى به في بقية القرى بمركز السنطة محافظة الغربية داعيا الجميع للمشاركة في المبادرات المجتمعية للنهوض بالمجتمع وتحسين جودة الحياة.

