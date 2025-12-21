الأحد 21 ديسمبر 2025
نقيب المأذونين يفجر مفاجأة: ليس كل زواج مسجلًا بالأحوال المدنية

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن مشكلة كبيرة تتعلق بتسجيل عقود الزواج في مصر، مؤكدًا أن عدم تسجيل جميع الزيجات لدى الأحوال المدنية أصبح أمرًا شائعًا، ويرتبط بمشكلات تقنية وإدارية أثناء إدخال البيانات.

أخطاء إدخال البيانات وراء عدم تسجيل بعض الزيجات

وأوضح الشيخ إسلام عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عدم تسجيل كل الزيجات على الجهاز الآلي للأحوال المدنية يرجع إلى مشكلات تحدث أثناء عملية إدخال البيانات، مما يؤدي إلى سقوط بعض العقود من النظام بشكل غير مقصود.

وأشار نقيب المأذونين إلى أن هذه المشكلة ليست استثنائية، بل شائعة جدًا، وتلعب دورًا في تضخيم نسب الزواج العرفي في الإحصاءات الرسمية، إذ يُظهر النظام آليًا أن عددًا أكبر من العقود غير موثق قانونيًا.

المأذون ملتزم بالقواعد ولا يحق له توثيق الزواج العرفي

وشدد الشيخ إسلام عامر على أن المأذون يتبع تعليمات صارمة أثناء توثيق عقود الزواج، مؤكدًا أنه لا يحق له توثيق أي عقد زواج عرفي، ولا يمكنه إبرام عقد زواج لمن هم دون السن القانوني.

وأوضح أن كل المأذونين مُلزمون بالقوانين والتعليمات الرسمية لضمان سلامة العقود وحماية حقوق الزوجين، وأن أي تجاوز لهذه القواعد يعد مخالفًا للقانون.

رسالة نقيب المأذونين: ضرورة مراجعة الإجراءات والإحصاءات

وحذر نقيب المأذونين من أن عدم تسجيل بعض الزيجات يشوه بيانات الزواج الرسمية، ويؤثر على السياسات الاجتماعية والإحصائية، مطالبًا الجهات المعنية بمراجعة إجراءات إدخال البيانات والعمل على تقليل الأخطاء التقنية لضمان تسجيل جميع عقود الزواج بشكل صحيح وموثوق.

وأكد أن الالتزام بالقانون والتوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لحماية حقوق الأزواج والأبناء، ومنع الظواهر السلبية مثل الزواج العرفي والزيجات دون السن القانونية.

نقيب المأذونين الزواج الاحوال المدنية عقود الزواج اسلام عامر توثيق عقود الزواج عقود الزواج في مصر

