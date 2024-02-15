تفاصيل مشروع ميناء أكتوبر الجاف وتأثيره على الموانئ البحرية.. تكلفته 60 مليون دولار.. ويحقق أبعاد اقتصادية وتنموية وبيئية

تسعى وزارة النقل إلى تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية والجافة من أجل تسهيل حركة تداول البضائع وتوفير العديد من فرص العمل بالإضافة إلى ضبط الأسواق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين،قامت الوزارة بوضع خطة شاملة لتطوير الموانئ وزيادة عددها بالإضافة إلى إنشاء العديد من الموانئ الجافة.

ميناء أكتوبر أول ميناء جاف في مصر

ميناء أكتوبر الجاف،فيتو

يعد ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف.

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ميناء أكتوبر الجاف يفوز بجائزة أفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

شكلت شركة ميناء أكتوبر الجاف بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.



وفاز مشروع ميناء أكتوبر الجاف بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

ميناء أكتوبر الجاف،فيتو

60 مليون دولار تكلفة إنشاء ميناء أكتوبر الجافة

بلغت تكلفة إنشاء ميناء أكتوبر الجاف 60 مليون دولار على مساحة 100 فدان، ويقع الميناء على بعد 25 كيلومترا غرب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وتم ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال وصلة مع خط القاهرة-إيتاي البارود.

هيئة الموانئ البحرية والجافة تكشف دور ميناء أكتوبر الجاف في حركة التجارة المصرية

محطة التفريغ والتعبئة بميناء أكتوبر،فيتو



الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أكدت على الدور الكبير الذي يقوم ميناء أكتوبر الجاف في حركة التجارة أهم هذه المميزات:

- تسهيل حركة الصادرات والواردات حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات

- يساهم ميناء أكتوبر الجاف في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة

- يتميز ميناء أكتوبر الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة او خاصة.

- توفير خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

ويتيح ميناء أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

دور ميناء أكتوبر في تخفيف الضغط على الطرق البرية

ميناء أكتوبر الجاف،فيتو

وساهم ميناء أكتوبر الجاف في تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وزير النقل: نعمل على إيجاد محاور لوجستية لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية سابقة أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، مشيرًا إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة/ الإسكندرية، ومحور القاهرة / الإسكندرية، لتنفيذ توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

كامل الوزير: ميناء أكتوبر الجاف يحقق أبعاد اقتصادية، وتنموية، وبيئية

كامل الوزير،فيتو



وأوضح وزير النقل أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يهدف لتحقيق عدة أبعاد اقتصادية، وتنموية، وبيئية، من بينها: تنمية المناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، إلى جانب زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية ومنع تكدس الحاويات بها، وكذلك تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، لافتًا إلى أن الميناء يُحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات.

المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أكد على أن ميناء أكتوبر الجاف يعتبر بمثابة بوابة ممتدة لجميع الموانئ البحرية في المناطق الشمالية والشرقية من مصر لخدمة المصدرين والمستوردين، ويعمل على تمكين قطاع الشحن والخدمات اللوجستية من خلال توفير مرفق ميناء متكامل يعمل بأحدث النظم الرقمية الشاملة، والحد من ازدحام الموانئ وانبعاثات الكربون، من خلال اعتماده على شبكة متطورة من السكك الحديدية.

أهمية الموقع الجغرافي لميناء أكتوبر الجاف

جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وتنقسم مساحة الميناء إلى ساحات تخزين للواردات والصادرات، والكشف الجمركي، ومباني لكافة الجهات العاملة بالميناء، هذا بالإضافة إلى تضمن الميناء معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، كما يحتوي الميناء على ساحة حاويات مبردة، وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية.

توصيل ميناء أكتوبر الجاف بخطوط السكة الحديد من أجل تعظيم الاستفادة من النقل السككي



ميناء أكتوبر الجاف،فيتو



وزارة النقل قامت بتوصل ميناء أكتوبر الجاف بشبكة سكك حديد مصر من خلال 5 خطوط للتحميل والتفريغ، من خلال المحور اللوجستي القاهرة الاسكندرية الممول من البنك الدولي، وهو خط سكك حديدية يربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري، عن طريق وصلة سكك حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وتصل الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء إلى 720 حاوية مكافئة في اليوم.

الدكتور حسن مهدي: الموانئ لها دور كبير في استعادة السيطرة على الأسواق المصرية

وأوضح الدكتور حسن مهدي أن الموانئ المصرية الجافة تلعب دور كبير في عملية إعادة ضبط الأسواق من خلال سرعة سلاسل الإمدادات بالبضائع للأسواق المختلفة داخل الدولة بالإضافة إلى توزيع البضائع في الأسواق بصورة أكثر توازن بحيث لا يقتصر تواجد بعض المنتجات على منطقة دون أخرى بشكل أمن وسريع.

وأشار خبير النقل إلى أن عملية الإدارة التي تعتمد عليها مصر في إدارة الموانئ المصرية بالشراكة مع الإدارة الأجنبية سوف يسهم في عملية التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة الإدارة الأجنبية الكبيرة في تسهيل إجراءات دخول البضائع وخروجها من الموانئ وسهولة نقلها إلى الأسواق.