السبت 20 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيت اليوم السبت بالأسواق

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة ارتفاعات تراوحت بين 3  و10 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 96 إلى 106 جنيهات للتر.

 

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 98 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 116 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 100 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 114 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 110 إلى 120 جنيهًا للتر.

