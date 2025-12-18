الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الزيت اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في زيت عباد الشمس والذرة بين 3 و5 جنيهات

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة ارتفاعات تراوحت بين 3 و5 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 92 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 105 جنيهات للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 108 جنيهات، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الخميس، شبورة كثيفة وطقس خريفي معتدل بالقاهرة والشمال

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

كأس كاراباو، نيوكاسل يتعادل مع فولهام 1/1 في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز على فولهام بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس كاراباو

نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم

معهد التغذية يحذر: طبق فول كبير مع رغيفين يشكل خطرا على مرضى السكر

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads