افتتاح معرض "فلسطين الهوية والتراث" بالإسكندرية

شاركت دولة فلسطين في افتتاح معرض "فلسطين الهوية والتراث"، والذي عقد تحت رعاية نقابة الفنانين التشكيلين بالإسكندرية، بمشاركة قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية محمد شقورة ونقيب الفنانين التشكيلين بالإسكندرية المهندس حسن وصفي، وعدد من الفنانين والثقافين من الجالية المصرية والفلسطينية.



بدوره، أكد القنصل العام، أن المعرض يمثل رسالة ثقافية وفنية هامة تبرز الدور المحوري للفن في حفظ الهوية الوطنية ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، مشيرا إلى أن هذا الحضور الكبير والمميز يؤكد التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني، ويسلط الضوء على معاناته المستمرة.

وأشاد بدور الفنانين المصريين والعرب في دعم القضية الفلسطينية عبر الإبداع الفني.

بدوره، قال نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية حسن وصفي، إن النقابة حريصة على احتضان الفعاليات الفنية ذات البعد القومي والإنساني.

وأضاف وصفي، إن المعرض الذي يضم أعمالًا فنية لـ26 فنانا تشكيليا يأتي تجسيدا لتضامن فناني الإسكندرية مع أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمهم لحقوقهم المشروعة في التمسك بأرضهم، والعيش عليها.

وأشار إلى أن لوحات المعرض تنوعت بين الرؤى البصرية التي تعكس ملامح الهوية الفلسطينية وتجسد التراث الشعبي والإنساني لفلسطين بما يحمله من رموز تاريخية وثقافية تعبّر عن الأصالة والصمود والانتماء، حيث جسدت لوحاتهم "الهوية الفلسطينية وتراثها" وأبرزت أبعاد المعاناة الإنسانية التي يعاني منها أبناء فلسطين على مدار عقود من الاحتلال الإسرائيلي.

