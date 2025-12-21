الجباس رئيسًا لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات

18 حجم الخط

أُعلنت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، عن فوز أحمد زكي الجباس برئاسة الغرفة، وتشكيل هيئة مكتب جديدة تضم المهندس محمود سرج عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات، ومصطفى حسين نائبًا أول، وأحمد فروح نائبًا ثانيًا، فيما ضمت هيئة المكتب جمال التيجي ومحمود الفولي، وذلك في إطار تعزيز دور الغرفة ودعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

زيادة الصادرات على رأس أولويات خطة الغرفة خلال دورتها الجديدة



وقال أحمد زكي الجباس، رئيس غرفة دباغة الجلود ، إن خطة العمل خلال الدورة الجديدة تركز بشكل أساسي على زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال دعم الصناعة الوطنية وتطوير آليات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التواصل مع المصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة.



وأضاف الجباس أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا بتطوير جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة المشاركة في المعارض المتخصصة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز من حضور المنتج المصري خارجيًا.

من جانبه، أكد المهندس محمود سرج، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة لدى اتحاد الصناعات، أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الدباغة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تنظيم والمشاركة في مزيد من المعارض المتخصصة، والتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية، بما يسهم في دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.