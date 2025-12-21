المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: زيارة مدبولي لبيروت تعكس عمق العلاقات وتدعم مسار التعاون

18 حجم الخط

رحّب هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى لبنان تمثل رسالة ثقة ودعم قوية، مشددًا على أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون أحد أهم جسور التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبيروت خلال المرحلة المقبلة

دعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ولبنان

وأكد أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في دعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ولبنان، وتعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والزراعي.

وقال عكري إنه كان قد تشرف في وقت سابق بلقاء الرئيس اللبناني، إلى جانب عقد لقاء موسع مع وزير الزراعة اللبناني، حيث تم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات الفنية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي تأتي استكمالًا لهذا المسار الإيجابي، وتعكس وجود إرادة سياسية واضحة لدى البلدين لترجمة الرؤى المشتركة إلى برامج تنفيذية ومشروعات واقعية، يقودها القطاع الخاص بدعم من الحكومتين المصرية واللبنانية.

وأوضح عكري أن اللقاءات السابقة التي جمعته بالقيادات اللبنانية أكدت اهتمام الجانب اللبناني بالاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الزراعة الحديثة، والري الذكي، والتصنيع الزراعي، إلى جانب فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية والغذائية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ومن خلال لجنة الزراعة، تضع إمكاناتها وخبراتها في خدمة مخرجات هذه الزيارة، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين المستثمرين في البلدين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري واللبناني ويدعم التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.