عميد قصر العيني: فوز أحمد طه بجائزة الطبيب العربي تكريم مستحق

أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن فوز الدكتور أحمد طه، أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجائزة الطبيب العربي لعام 2025 في مجال “الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية”، يعد فخرا كبيرا لقصر العيني وتكريما مستحقا.

وأضاف صلاح، أن الإعلان عن فوز طه بالجائزة خلال انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب بالعاصمة الليبية طرابلس، يعكس مسيرة علمية ومهنية متميزة، وجهودًا وطنية رائدة في ترسيخ مفاهيم الحوكمة والجودة والاعتماد داخل المنظومة الصحية المصرية.

ولفت صلاح إلى أن طه قام ببناء نموذج مصري يُحتذى به إقليميًا في حوكمة وجودة الرعاية الصحية، لا سيما من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل كلية طب قصر العيني العريق، ويجسد الدور الريادي لأبنائها في قيادة جهود الإصلاح الصحي، ودعم توجه الدولة نحو توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لكل مواطن.

فوز رئيس هيئة الرعاية الصحية بجائزة الطبيب العربي

وضمن فعاليات الدورة العادية الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والتى عُقدت فى العاصمة الليبية طرابلس، خصص المجلس جلسة رسمية لتكريم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمناسبة حصوله على جائزة الطبيب العربى لعام 2025 فى مجال «الحوكمة الرشيدة فى إدارة وجودة النظم الصحية».

ويأتى هذا التكريم العربى تقديرًا لدوره المحورى فى ترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة والاعتماد داخل المنظومة الصحية المصرية، وبناء نموذج إقليمى يتوافق مع أرقى الممارسات الدولية.

