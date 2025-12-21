الأحد 21 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

بداية من اليوم، عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" على شبكة قنوات mbc

أبطال سنجل ماذر فاذر،
يبدأ اليوم الأحد، عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر  وهو عمل ينتظره قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي خاصة أن إعلاناته التشويقية السابقة كشفت عن قصته المشوقة والتي لا تخلو من لمسة كوميدية.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر اليوم على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، كما يعرض العمل كذلك عبر منصة شاهد.

مسلسل سنجل ماذر فاذر 

ويجسد الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور دور البطولة في العمل المنتظر، وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسئولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.

أما شريف سلامة فيجسد شخصية تحمل نفس اسمه، وهو يعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

وشريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.  

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر 

مسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.   

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة مع ريهام عبد الغفور خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية. 

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

