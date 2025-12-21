السياحة تجدد نفيها تحرير محاضر رسمية ضد الصحفيين

18 حجم الخط

نفت وزارة السياحة والآثار التصريحات التى أدلى بها أحد المواقع الإخبارية حول قيام وزير السياحة والآثار، بتحرير محاضر ضد الصحفيين، وعدم تواصل قيادات الوزارة مع الصحفيين ووسائل الإعلام، مشددة على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند على أي حقائق.

حقيقة تحرير محاضر رسمية ضد الصحفيين

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار لم يقم بتحرير أى محاضر ضد أى صحفى، وسبق وأن أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًا في هذا الشأن.

كما توضح الوزارة أيضًا أنه لم يتواصل أي من صحفي الموقع مع الوزير الذي كان في طريق عودته من زيارة رسمية خارج البلاد ولا المستشار الإعلامي للوزارة كما هو مُتبع، وقام رئيس تحرير الموقع بالتواصل مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير والذي قام بدوره بالرد على جميع الاستفسارات وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف والتي جرى توضيحها لاحقًا في بيان رسمي للوزارة في حينه.

سقوط أمطار داخل المتحف المصري الكبير

كما تؤكد الوزارة أن الخلط بين الإجراءات القانونية التي اتخذتها لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ضد أحد الأشخاص، وبين محاضر شخصية أخرى لا تمت بصلة للوزارة أو بحرية التعبير، يُعد تشويهًا للحقائق وأمرًا غير مقبول.

وأوضحت الوزارة أن وزير السياحة والآثار وقيادات الوزارة والهيئات التابعة لها يحرصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة الصحفيين والإعلاميين والرد على تساؤلاتهم، وتوفير المعلومات الدقيقة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وأن الوزارة ترحب دائمًا بالرأى والرأى الآخر بالأساليب المهنية المُتعارف عليها.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار تقديرها الكامل للدور الوطني والمهني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الدولة للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية لمصر، ونقل الصورة الحقيقية للرأي العام، والمساهمة في مواجهة الشائعات وتفنيد المعلومات المغلوطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.