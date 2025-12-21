الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة تجدد نفيها تحرير محاضر رسمية ضد الصحفيين

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
18 حجم الخط

نفت وزارة السياحة والآثار التصريحات التى أدلى بها أحد المواقع الإخبارية حول قيام وزير السياحة والآثار، بتحرير محاضر ضد الصحفيين، وعدم تواصل قيادات الوزارة مع الصحفيين ووسائل الإعلام، مشددة على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند على أي حقائق.

حقيقة تحرير محاضر رسمية ضد الصحفيين

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار لم يقم بتحرير أى محاضر ضد أى صحفى، وسبق وأن أصدرت الوزارة بيانًا توضيحيًا في هذا الشأن.

كما توضح الوزارة أيضًا أنه لم يتواصل أي من صحفي الموقع مع الوزير الذي كان في طريق عودته من زيارة رسمية خارج البلاد ولا المستشار الإعلامي للوزارة كما هو مُتبع، وقام رئيس تحرير الموقع بالتواصل مع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير والذي قام بدوره بالرد على جميع الاستفسارات وشرح كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف والتي جرى توضيحها لاحقًا في بيان رسمي للوزارة في حينه.

سقوط أمطار داخل المتحف المصري الكبير

كما تؤكد الوزارة أن الخلط بين الإجراءات القانونية التي اتخذتها لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ضد أحد الأشخاص، وبين محاضر شخصية أخرى لا تمت بصلة للوزارة أو بحرية التعبير، يُعد تشويهًا للحقائق وأمرًا غير مقبول.

وأوضحت الوزارة أن وزير السياحة والآثار وقيادات الوزارة والهيئات التابعة لها يحرصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة الصحفيين والإعلاميين والرد على تساؤلاتهم، وتوفير المعلومات الدقيقة في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل، وأن الوزارة ترحب دائمًا بالرأى والرأى الآخر بالأساليب المهنية المُتعارف عليها.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار تقديرها الكامل للدور الوطني والمهني الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الدولة للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية لمصر، ونقل الصورة الحقيقية للرأي العام، والمساهمة في مواجهة الشائعات وتفنيد المعلومات المغلوطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الصحفيين شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير هيئة المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

إطلاق حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة (صور)

رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة

الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوى يُكرم وزير السياحة والآثار

السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط الحج البري

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية (صور)

دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

مصر تدعم جامبيا بأول مركز طبي شامل وخدمات IVF لأول مرة بالبلاد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads