إطلاق حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة (صور)

شهد اللقاء الدورى للواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مع ممثلى الكيانات السياحية الاتفاق على إطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية، حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقى لعروس المشاتي؛ بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضاري وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، كما تعتمد الحملة على مشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع الأسواني لتصدير الصورة الإيجابية للمحافظة، وتسليط الضوء على التنوع الفريد فى الأنماط السياحية والمزايا النسبية التى تتمتع بها أسوان، والتى جعلتها وجهة مفضلة للسائحين من مختلف الجنسيات.

ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة

وخلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضًا المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ حزمة من الإجراءات الجادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين وهيئة تنشيط السياحة، الأمر الذى إنعكس إيجابيًا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة للمحافظة.

وأشار إلى أن خطة الارتقاء بالخدمات السياحية تضمنت رفع مستوى النظافة العامة داخل المدن والمراكز، لاسيما في المناطق والمزارات الأثرية، إضافة إلى تكثيف أعمال التطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما حضارية متكاملة تليق بمكانتها التاريخية.

كما استعرض المحافظ جهود ملحمة التطوير والتجميل التى تم تنفيذها خلال المرحلة الحالية لتحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية لعودتها لمكانتها التى تستحقها، ومن أبرزها مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات باعتباره الواجهة الأساسية أمام زوار عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يجعله نموذجًا حضاريًا يليق ببوابة أسوان السياحية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلى الكيانات السياحية عن تقديرهم وشكرهم لسرعة استجابة المحافظ وتعامله الفورى مع الملاحظات والمقترحات المقدمة منهم، وحرصه على تذليل المعوقات والعقبات لإنجاح الموسم السياحي، مؤكدين على دعمهم الكامل لجهود المحافظة لإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والتصدى الكامل لمواجهة الشائعات المغرضة والهدامة والظواهر السلبية، ورفع الوعى المجتمعى لتحقيق الهدف المشترك، وهو ظهور أسوان بالصورة اللائقة أمام أهلها وضيوفها من مختلف أنحاء العالم.

