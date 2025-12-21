لطيفة تنتهي من تصوير كليب " تسلملي"

18 حجم الخط

تطرح المطربة التونسية لطيفة كليبها الجديد " تسلملي" يوم 25 ديسمبر، وذلك بعد أن انتهت من تصويريه كاملًا، وطرحت البرومو الخاص به عبر قناتها الخاص على اليويتوب.

أغنية “تسلملي” من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، وتأتي ضمن ألبوم لطيفة الأخير “قلبي ارتاح”، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ طرحه وتصدّر قوائم الاستماع والتريند في الوطن العربي.

ووصفَت لطيفة الكليب الجديد بأنه “مفاجأة للجمهور”، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها تحمست بشدة للفكرة التي اقترحها المخرج جميل جميل المغازي، وتم العمل على تطويرها في إطار فني يعتمد على الصورة والمشاعر، ويعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

وأكدت لطيفة في تصريحات لها أن أغنية “تسلملي” تمثل إهداءً من كل أم إلى ابنها البار والصالح، واصفة الفكرة بأنها استثنائية وقريبة من القلب، وهو ما دفعها لتقديم شخصية الأم بنفسها داخل الكليب، بدلًا من الاستعانة بموديل، في تجربة تحمل قدرًا كبيرًا من الصدق والتجرد.

ويروي الكليب قصة قصيرة لعلاقة أم بابنها، عبر ثلاث مراحل عمرية مختلفة: الطفولة، الشباب، ثم الزواج، في خط درامي مكثف يعبّر عن تطور العلاقة الإنسانية بين الأم وابنها، وما تحمله من حب واحتواء وتضحيات.

من جانبه، كشف المخرج جميل جميل المغازي أن الأغنية لامسته منذ الاستماع الأول، وهو ما دفعه لتصور هذا الخط الدرامي، مشيرًا إلى أنه تخوّف في البداية من رفض لطيفة للفكرة، قبل أن يُفاجأ بموافقتها الفورية، وهو ما يعكس جرأتها الفنية وشغفها بالتجديد والمغامرة سواء على مستوى الموسيقى أو الصورة.

