الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

لطيفة تحقق 16 مليون مشاهدة بألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة.فيتو
لطيفة.فيتو

تواصل النجمة التونسية لطيفة حصد النجاحات الكبيرة بألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، الذي تصدّرت أغنياته قائمة الأكثر استماعًا على منصات ومتاجر الموسيقي محققة أكثر من 16 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، في إنجاز رقمي جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية الممتدة.

ألبوم لطيفة الجديد

ويتضمن الألبوم حتى الآن 9 أغاني تم طرحها على دفعتين، من أبرزها: "سوري"، "هوا هوا"، "قلبي ارتاح"، "شاغلني"، حيث حظيت كل أغنية بتفاعل واسع وردود فعل إيجابية من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي، لما يحمله الألبوم من تنوع موسيقي وموضوعات إنسانية وعاطفية راقية.

وتستعد لطيفة حاليًا لطرح الدفعة الأخيرة من الألبوم، والتي تضم 5 أغنيات جديدة، تمهيدًا لاكتمال الألبوم الذي وصفته بـ"الأقرب لقلبها" من حيث التجربة والتفاصيل والتعاونات الفنية التي جمعتها بكبار الشعراء والملحنين.

وكانت لطيفة قد أحيت قبل أيام حفلًا جماهيريًّا استثنائيًّا على مسرح قرطاج في تونس، احتفالًا بعيد الجمهورية، وسط حضور ضخم وتفاعل استثنائي من جمهورها، الذين رددوا معها أغنيات الألبوم الجديد إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيها القديمة.

وجاء الحفل ليؤكد مكانة لطيفة الجماهيرية، حيث تميز بالاستعراضات الحية واللوحات الفنية الراقصة، بمشاركة فرقة موسيقية عالمية، في أمسية وصفتها لطيفة بأنها "ليلة لا تُنسى في قلب الوطن".

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