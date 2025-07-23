بروفات استثنائية واستعدادات مكثفة لحفل لطيفة بمسرح قرطاج

وسط استقبال جماهيري حافل، عادت النجمة لطيفة إلى تونس في جولة خاصة قبل حفلها المنتظر بمناسبة عيد الجمهورية، المقرر إحياؤه يوم 25 يوليو الجاري على مسرح قرطاج الدولي.

لطيفة

وشهد مطار قرطاج لحظة وصول لطيفة أجواء من الترحيب والاحتفاء، حيث كان في استقبالها عدد من محبيها والإعلاميين، الذين حرصوا على توثيق لحظات عودتها بالكاميرات والورود.

وخلال الأيام الماضية، خاضت لطيفة بروفات مكثفة مع فرقتها الموسيقية استعدادًا للعرض، وحرصت على توجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفرقة عبر تصريحات رسمية ومشاركاتها اليومية عبر السوشيال ميديا، مؤكدة اعتزازها بالعمل مع موسيقيين محترفين بذلوا جهدًا كبيرًا لتقديم عرض يليق بجمهورها وبمكانة مهرجان قرطاج.

استقبال جماهيري واسع في محيط المسرح

كما حظيت لطيفة باستقبال جماهيري واسع في محيط المسرح خلال فترات البروفات، حيث التف الجمهور حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، والتعبير عن محبتهم واعتزازهم بعودتها للغناء في هذا الحدث الوطني الكبير.

كما حرصت لطيفة على زيارة قبر والدتها وشقيقها بمدينة تونس، وشاركت جمهورها بعض اللحظات المؤثرة التي جمعتها بهذه الزيارة، مؤكدة أن العودة للوطن لا تكتمل دون المرور على من كانت لهم مكانة استثنائية في حياتها.

وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع نجاحات ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، الذي تصدّر قوائم الاستماع على عدد من المنصات الرقمية، من بينها Spotify، Apple Music، Twist، وYango، إضافة إلى تصدّره تريند منصتي "تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقًا) في أكثر من بلد عربي.

وقد تجاوزت مشاهدات أغنيات الألبوم حاجز 5 ملايين على يوتيوب خلال أيام، وسط تفاعل واسع مع الأغاني المطروحة، مثل "قلبي ارتاح" و"هتقبلني" و"Sorry"، التي نالت إعجاب الجمهور بسبب تنوعها الموسيقي وتقديمها بصيغة "دولبي أتموس" للمرة الأولى في العالم العربي.

وتتضمن أغاني الدفعة الثانية من الألبوم خمس أغنيات من بينها "أخبارك إيه" من كلمات مصطفى حدوته وألحان أردني وتوزيع كوبليكس، و"تسلملي" من كلمات حسام سعيد وألحان سامر المصري وتوزيع خالد نبيل.

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