تمرد داخل منتخب أوغندا قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025

لم يُجرِ منتخب أوغندا أي حصة تدريبية قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق اليوم، وذلك على خلفية مناقشات داخلية بدأت مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم.

تمرد داخل منتخب أوغندا

وبحسب تقارير صحفية شهدت الساعات الماضية اجتماعًا جمع لاعبي المنتخب برئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، موسى ماجوجو، لمناقشة مكافأة مقترحة للتأهل بقيمة 6,000 يورو بعد المرحلة الأولى من البطولة.

وأعرب عدد من اللاعبين الكبار عن استيائهم الشديد من قيمة المكافأة، معتبرين أنها غير مقبولة، خاصة في ظل مرور أكثر من عام دون صرف أي مكافآت رغم وعود متكررة من المسؤولي.

ووفقًا لما جرى، نجح اللاعبون المحتجون اليوم في إقناع زملائهم، حيث توجّه نحو سبعة لاعبين إلى المدرب الرئيسي، بول بوت، لإبلاغه بعدم المشاركة في التدريبات.

وتفهّم الجهاز الفني الوضع القائم، ليُتخذ قرار بإلغاء الحصة التدريبية، في انتظار تطورات الموقف قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة.

مواعيد مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

الأحد 21 ديسمبر

المجموعة الأولى

المغرب ضد جزر القمر – 9 مساءً

الإثنين 22 ديسمبر

المجموعة الأولى

مالي ضد زامبيا – 4 مساءً

المجموعة الثانية

جنوب أفريقيا ضد أنجولا – 7 مساءً

مصر ضد زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين – 2:30 عصرًا

السنغال ضد بوتسوانا – 5 مساءً

المجموعة الثالثة

نيجيريا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

تونس ضد أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا

الجزائر ضد السودان – 5 مساءً

المجموعة السادسة

كوت ديفوار ضد موزمبيق – 7:30 مساءً

الكاميرون ضد الجابون – 10 مساءً

