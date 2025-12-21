اليوم، ندوة "التطوع حياة: تجارب مجتمعية ناجحة" بقصر الأمير طاز

18 حجم الخط

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برعاية للمعمارى حمدى السطوحى, ندوة لجنة الشباب المركزية لبيت العائلة المصرية بمركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية بعنوان " التطوع حياة: تجارب مجتمعية ناجحة" وذلك اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً.

حيث ترتكز فكرة الندوة على بناء مجتمعات متماسكة، وتنمية مهارات الأفراد، وتحقيق التكافل الاجتماعي، من خلال مبادرات متنوعة تشمل الإغاثة، والبيئة، والتعليم، والصحة، وتُظهر قصص نجاح كيف يغير التطوع حياة المتطوعين والمستفيدين عبر خلق أثر إيجابي مستدام، وتوجيه طاقة الشباب نحو الخير، وتعزيز الشعور بالانتماء وتحسين جودة الحياة.

وتستضيف الناقدة الأدبية دكتور ناهد عبد الحميد المنسقة التنفيذية للجنة الشباب المركزية ببيت العائلة كلا من الإعلامى والكاتب الصحفى حسام الدين الأمير رئيس تحرير منصة "الجسر" الأخبارية والمستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم، وهبة ممتاز رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبتة للتنمية المستدامة، وأمل الراوى الأمين العام لمؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، ودكتور يوسف الوردانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر وعضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة، ودكتور شيماء الرفاعى مدير قسم المسئولية الاجتماعية بمركز تواصل مصر للدراسات والاستشارات.

وتأتى هذه الندوة في ظل اهتمام وزارة الثقافة بأهمية العمل التطوعى للشباب والتوعية المجتمعية لنهضة المجتمع بالتكاتف فالعمل التطوعى.

