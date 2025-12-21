رغم مميزات "لا ترد ولا تستبدل"، انتقادات للعمل بسبب علاقة دينا الشربيني والسعدني

18 حجم الخط

منذ انطلاقه، نجح مسلسل لا ترد ولا تستبدل الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد في لفت الأنظار، ليس فقط بسبب فكرته الجريئة، وإنما أيضًا لما يحمله من عناصر فنية متكاملة، بدءا من الاهتمام الكبير بالتفاصيل، مرورا بالأداء التمثيلي القوي، وصولًا إلى الإخراج المتقن والموسيقى التصويرية التي تنبض بالحياة.

المسلسل الذي أخرجته مريم أبو عوف، يفتح ملفا بالغ الحساسية وهو قضية زراعة الأعضاء، ويضعها تحت المجهر من مختلف الزوايا الإنسانية والاجتماعية، وقد عبر عدد كبير من المشاهدين عن إعجابهم بالمسلسل، ورغم هذا الإجماع على المستوى الفني، ظهر جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول زاوية واحدة فقط في الأحداث، وهي طريقة تناول طبيعة العلاقة الزوجية بين ريم (دينا الشربيني) وزوجها نادر (صدقي صخر)، والحكم القاسي الصادر من بطلة العمل تجاه زوجها مقابل تمجيد مبالغ فيه لشخصية طه (أحمد السعدني).

فالبطلة منذ بداية الأحداث تتعامل مع زوجها بجفاء بالغ ورغم محاولاته إظهار اهتمامه بها بطريقته الخاصة من خلال التواجد إلى جوارها في مرضها والبحث عن متبرع للكلية لها بطرق شرعية وتقديم نصيحة لها بأن تبتعد عن الطرق غير الشرعية في البحث عن متبرعين وتقديم كل النصائح التي تصب في صالح صحتها ويوفر لها الدعم العملي المستمر، دون شكوى أو استعراض، ورغم ذلك، البطلة تراه شخص أناني فقط خاصة أنه لم يعلن عن رغبته في التبرع بالكلية له فضلًا عن أنه لا يعبر عن حبه بالطريقة اللفظية التي تتمناها الزوجة، في المقابل، تحول البطلة أي تصرف من طه، السائق إلى نموذج للرجولة المثالية، في ازدواجية واضحة في تقييم المواقف، وهو ما اعتبره متابعون خللًا دراميًا غير مبرر فرضته رغبة الأحداث في دفع البطلة عاطفيا نحو مسار معين وهو الوقوع في حب طه.

قد يكون نادر في الأحداث شخصية غير مثالية، لكنها بالتأكيد ليست شيطانية، ورغم ذلك قد تكشف الحلقات المقبلة عن حقائق جديدة تدعم موقف ريم في مشاعرها تجاه زوجها، وتعيد تشكيل الصورة الكاملة للعلاقة، خاصة مع تعقد الأبعاد النفسية والإنسانية للأزمة التي تمر بها، وهو ما قد يمنح الشخصية مساحة أوسع للتعاطف ويفسر بعض ردود أفعالها التي بدت مثيرة للجدل في البداية أما حتى الآن فنادر ليس زوجًا سيئًا بالقدر الذي يجعل الجمهور يتعاطف مع وجود أي نوع من التقارب بين ريم وطه.

ورغم كل هذا يعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل عملًا دراميًا جريئًا نجح في فتح ملفات مسكوت عنها، وطرح أسئلة اجتماعية شائكة، حتى وإن اختلف الجمهور حول بعض زواياه الدرامية.

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

والمسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.