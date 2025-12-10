الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الكرة الطائرة، الزمالك يواجه بطل إيطاليا في مونديال السيدات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام إيموكو كونجليانو الإيطالي، في الجولة الثانية لدور المجموعات، من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في البرازيل.

May be an image of volleyball and text

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبطل إيطاليا في الـ10 مساء، بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد خسر مباراته في الجولة الأولى أمام دينتيل البرازيلي بنتيجة (0-3).

قائمة الزمالك في كأس العالم للأندية

نورة عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديك.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: أحمد فتحي مديرًا فنيًا، إكرامي هيكل مدربًا مساعدًا، أشرف عبدالعال مدربًا، نادر نشأت مخططًا للأحمال، وإسلام علاء الدين محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية للكرة الطائرة سيدات، في ساو باولو بالبرازيل في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري.

منتخب الكرة الطائرة يشارك في كأس التحدي

ومؤخرا، أنهى المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة بقيادة محمد اللقاني المدير الفني، مشاركته في منافسات بطولة كأس التحدي التي أقيمت بالأردن.

وواجه المنتخب الوطني عددا من المنتخبات العربية خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي.

وشارك في بطولة كأس التحدي العربي منتخبات؛ مصر والأردن وتونس وفلسطين والبحرين والكويت.

