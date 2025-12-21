تتكون من 100 ألف معظمهم شباب وأطفال شوارع، عصابات الجريمة المنظمة بجنوب أفريقيا تقتل 63 شخصا يوميا

18 حجم الخط

تشهد جنوب أفريقيا تصاعدا لافتا في عنف الجريمة المنظمة، أعاد إلى الواجهة إرثا اجتماعيا واقتصاديا معقدا يمتد من حقبة الفصل العنصري وحتى اليوم، تاركا وراءه حوادث دامية متكررة، وآلاف الضحايا سنويا.

العصابات تضم عشرات الآلاف من الشباب وأطفال الشوارع، وترسم صورة قاتمة لبلد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والتي طالما وصفت بـ"أمة قوس قزح" لتنوعها الثقافي الهائل.

وفي السياق، سلط الحادث الدموي الذي تعرضت له بلدة بيكرسدال الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب جوهانسبرج، اليوم الأحد، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، الضوء على عصابات الجريمة المنظمة التي باتت تشكل خطرا متزايدا على معقل مانديلا.

جماعات العنف تعتمد على عصابات الشوارع

ووفق دراسة نشرها موقع "أوبن إيديشن بوكس"، فإن تلك الجماعات تعتمد بصورة كبيرة على عصابات الشوارع التي خلقتها سياسات التمييز العنصري في جنوب أفريقيا التي كانت نظاما قانونيا صارما للفصل والتفرقة العنصرية، وفرضها ذوو البشرة البيضاء من عام 1948 حتى أوائل التسعينيات، وقسم سكانها إلى مجموعات عرقية (بيض، سود، ملونون، آسيويون)، حيث حرم الأغلبية السوداء من حقوقها السياسية والاقتصادية عبر قوانين تفصل التعليم والصحة والسكن والعمل، مع مقاومة داخلية ودولية قوية أدت في النهاية إلى إلغائه وإجراء أول انتخابات ديمقراطية عام 1994 بفوز مانديلا.

90 ألفا إلى 100 ألف عضو في عصابات الجريمة بجنوب أفريقيا

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما بين 90 ألفا إلى 100 ألف عضو في عصابات الجريمة المنظمة، معظمهم من الشباب، ما يستوجب تطوير حلول للمشكلات التي يعاني منها الأطفال والشباب في جنوب أفريقيا.

وعلى الرغم مما أعلنته الشرطة في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، بأن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن؛ إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن عصابات الجريمة وراء هذا الحادث.

وتربط الدراسة بين شباب الشوارع وعصابات الشوارع وارتفاع معدلات القتل والجريمة في جنوب أفريقيا، مضيفة أن "التحضر في جنوب أفريقيا ارتبط بتاريخ من القمع والفقر المتزايد لشرائح معينة من السكان؛ حيث يشكل الفقر والتشرد بين الصغار والكبار ظاهرة تنتشر على نحو متزايد في مرحلة ما بعد القضاء على التمييز العنصري".

التفكك الأسري يجذب أطفال الشوارع إلى عصابات الجريمة المنظمة

تضيف الدراسة: خلال الجزء الأول من هذا القرن، أدت سياسات الحكومات العنصرية السابقة إلى حصر السكان ذوي الأغلبية السوداء في المناطق الريفية ضعيفة التنمية والتي لا تشكل سوى 27% فقط من أراضي البلاد.

كما ساهمت سياسة العمالة المهاجرة، التي اعتمدت على ارتحال الرجال السود إلى مناطق المناجم وغيرها من الصناعات، في تدمير متسارع للهياكل الأسرية الأفريقية التقليدية؛ فيما أدت قوانين الفصل العنصري والتمييز ضد الأشخاص غير البيض إلى إعاقة التنمية الاقتصادية للأشخاص من هذه الأجناس.

ووفق الدراسة، فقد أدى تدمير الشبكات الأسرية إلى خلق أطفال يبحثون عن ذاتهم خارج نطاق الأسرة، وينجذبون تدريجيا إلى إلى العصابات والجماعات الإجرامية.

مقتل 63 جنوب أفريقيا يوميا جراء العنف

من جهتها، رجحت الصحفية الجنوب إفريقية لين سميث في تصريحات لـ"فيتو" عبر تطبيق "واتساب": أن تكون "عصابات الجريمة وراء هذا الحادث، وليس أي تنظيم سياسي".

وقالت سميث: "هناك كثير من عصابات الجريمة المسلحة، والتي ترتكب معدلات مرتفعة من جرائم القتل".

وتتفق تصريحات سميث مع تقارير نشرتها وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى "مقتل 63 شخصا في المتوسط يوميا بين أبريل وسبتمبر بحسب بيانات الشرطة".

ونجمت معظم الوفيات عن الشجار، فيما أدت عمليات السطو وعنف العصابات إلى ارتفاع عدد الضحايا.

الهجوم على الحانات بهدف السطو

يعد الهجوم على الحانات أخطر أكثر الحوادث تكررا في جنوب أفريقيا، جعلتها من بين أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

وكثيرا ما كانت هذه الأماكن، التي تعد مراكز اجتماعية في عديد البلدات، أهدافا لجرائم العنف، بدءا من عمليات السطو المسلح إلى الهجمات المستهدفة، وفق موقع "تي آر تي أفريقا".

ويضاف الحادث الذي وقع في بلدة بيكرسدال، اليوم الأحد، إلى قائمة قاتمة من حوادث إطلاق النار الجماعية المماثلة على الحانات في السنوات الأخيرة، مما يثير المخاوف المستمرة بشأن السلامة العامة والعنف المسلح، بحسب وسائل الإعلام الجنوب أفريقية.

وترجع معدلات جرائم القتل المرتفعة إلى شبكات عصابات الجريمة المنظمة، والتي تؤدي دورا بارزا في المنافسات غير الشريفة بين الشركات غير الرسمية.

وبحسب جريدة "ذا جاريان" البريطانية، فإن عمليات إطلاق النار شائعة في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنه "في 6 ديسمبر الجاري، اقتحم مسلحون نزلا بالقرب من مدينة بريتوريا، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

