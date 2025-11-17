الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جنوب إفريقيا تحقق في نقل فلسطينيين إلى جوهانسبرج وتؤكد رفض مخطط التهجير

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا
نقلت وكالة  بلومبرج عن وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا قوله: إن الرحلة التي أقلت فلسطينيين إلى جوهانسبرج الأسبوع الماضي قيد التحقيق.

 

جنوب إفريقيا تحقق في نقل فلسطينيين إلى جوهانسبرج

وشدد وزير خارجية جنوب إفريقيا  رفض بلاده القاطع لأي أجندة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورحبت جنوب إفريقيا بتأكيد محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بالعمل كقوة احتلال إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جنوب إفريقيا: نرحب بإلزام محكمة العدل الدولية إسرائيل بالعمل كقوة احتلال إزاء الأراضي الفلسطينية

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن دولة الاحتلال لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

