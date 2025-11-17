جنوب إفريقيا تحقق في نقل فلسطينيين إلى جوهانسبرج وتؤكد رفض مخطط التهجير

18 حجم الخط

نقلت وكالة بلومبرج عن وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا قوله: إن الرحلة التي أقلت فلسطينيين إلى جوهانسبرج الأسبوع الماضي قيد التحقيق.

جنوب إفريقيا تحقق في نقل فلسطينيين إلى جوهانسبرج

وشدد وزير خارجية جنوب إفريقيا رفض بلاده القاطع لأي أجندة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورحبت جنوب إفريقيا بتأكيد محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بالعمل كقوة احتلال إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن دولة الاحتلال لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

