الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

سيدة ترفع دعوى ضد
سيدة ترفع دعوى ضد شركة طيران امريكية، فيتو

رفعت سيدة دعوى قضائية ضد إحدي شركات الطيران الأمريكية عقب اتهامها بالاتجار بالبشر بسبب اختلاف لون بشرة ابنتها.

وفي التفاصيل رفعت سيدة تدعى ماري مكارثي، دعوى قضائية ضد شركة "ساوث ويست" الأمريكية للطيران، متهمة موظفيها بالتمييز العنصري.

 

اختلاف لون البشرة يثير مخاوف موظفي شركة طيران أمريكية

 

وقالت ماري إن موظفي الشركة اتهموها بالاتجار بالبشر، أثناء سفرها برفقة ابنتها "ثنائية العرق"، بسبب اختلاف لون البشرة بينها وبين طفلتها السمراء.

وفقًا للدعوى المرفوعة في 3 أغسطس في محكمة مقاطعة كولورادو، "سافرت ماري، من ولاية كاليفورنيا إلى مدينة دنفر مع ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، لحضور جنازة شقيقها في أكتوبر من عام 2021".

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 ماري مكارثي وابنتها، فيتو

وتقول إنه "أثناء تواجدهما في الجو، تواصل أحد موظفي خطوط "ساوث ويست" الجوية مع إدارة شرطة دنفر للإبلاغ عن ماري للاشتباه في ممارستها الاتجار بالأطفال دون أي سبب، سوى اختلاف لون بشرة ابنتها عن لون بشرتها".

وبعد استجوابٍ طويل، بدأت خلاله ابنة ماري في البكاء، سمح الضباط لها بالمغادرة في النهاية، ولكن ليس قبل أن يسبب هذا التمييز العنصري من جانب الشركة لماري وابنتها، إجهادًا عاطفيًّا شديدًا.
واستخدمت ماري هاتفها الخلوي لتسجيل تفاعلها مع ضباط الشرطة وقدمت مقطعًا حول الواقعة.
 

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بالاتجار بالبشر شركة ساوث ويست ولاية كاليفورنيا التمييز العنصري ماري مكارثي

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