إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالهرم بعد انفجار الإطار الأمامي

18 حجم الخط

تجري الأجهزة الأمنية معاينة على حادث انقلاب ميكروباص بالهرم، أسفر عن إصابة طفلين و5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وانتداب خبير لمعاينة السيارة وموقع الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق، 50 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة؛ مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق، وإصابة طفلين و5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

البداية كانت بتلقي مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدى أبو شميلة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد فيه إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حوادث الطرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع الإرشادات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.