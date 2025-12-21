الأحد 21 ديسمبر 2025
لتقليل ظهور المرأة فى صورة غير لائقة، تعديل سيناريو مسلسل "أب ولكن" للنجم محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
علمت فيتو من أحد العاملين بـ مسلسل “أب ولكن” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، أن أسرة العمل قامت بتعديل سيناريو العمل، خلال الأيام الماضية، والحد من ظهور المرأة به في صورة غير لائقة، وخاصة أن سيناريو العمل تدور أحداثه حول قضايا المرأة التي تقوم برفعها على زوجها وقت الانفصال.

 وتشهد أحداث مسلسل “أب ولكن لـمحمد فراج دخوله السجن في إحدى القضايا التي يتم تلفيقها له من قبل رجل أعمال يحاربه بطل العمل.

وتشارك الفنانة ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل “أب ولكن”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة محمد فراج الذي يعاني من عدد من الأزمات النفسية.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “أب ولكن” قد رشحت الفنانة هاجر أحمد، لتشارك في بطولة العمل مع الفنان محمد فراج ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي.

وتعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “أب ولكن” المقرر عرضه خلال الـسباق الرمضاني لعام 2026، والعمل من تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وعلمت “فيتو” أن الفنان محمد فراج سوف يتعرض لأزمات نفسية خلال الأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

مسلسل ورد وشيكولاتة

وأخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل ورد وشيكولاته الذى يتم عرضه حاليًا وتشارك في بطولته الفنانة زينه، وحصل على نسبة مشاهدة عالية.

