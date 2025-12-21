الفنون التشكيلية يطلق معرض "فاصل ونعود" للفنانة أمينة عزام الأربعاء المقبل

18 حجم الخط

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض “فاصل ونعود” للفنانة الدكتورة أمينة عزام، في مركز كرمة ابن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وذلك في تمام الساعة الـ 6 مساء يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر.

ويعد المعرض زائريه برحلة بصرية فريدة من نوعها داخل عالم الدكتورة أمينة عزام الفني في معرضها الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 3 يناير لعام 2026، على أن يفتح أبوابه للزوار في تمام الساعة 9 صباحًا يوميًا وحتى 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.

الفنانة أمينة عزام

الفنانة أمنية عزام هي فنانة مصرية، مواليد 1982م، حصلت على بكالوريس الفنون الجميلة - قسم الجرافيك - شعبة الرسوم المتحركة وفن الكتاب عام 2003 -، وعملت كإخصائي فنون بقطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة منذ 2012.

كما عملت بالعديد من شركات الرسوم المتحركة وشركات الدعاية والإعلان الخاصة، وشاركت في العديد من مشروعات الرسوم المتحركة كمخرج ومدير للمشروعات ومحركة ومصممة شخصيات لديها خبرة في مجال تصميم الشخصيات وتصميم ورسم وإخراج الكتب وقصص الأطفال، ولديها العديد من قصص الأطفال المطبوعة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي لها العديد من القصص المنشورة لعدة دور نشر مصرية وعربية.

وشاركت في العديد من المعارض الفنية الخاصة والجماعية، حاصلة على عدد من الدورات التدريبية: في التليفزيون المصري في مجال الرسوم المتحركة، وفي مجلة علاء الدين التابعة لجريدة الأهرام في مجال الرسوم التوضيحية المصاحبة والكاريكاتير 2004 في برامج الرسم والتصميم والتحريك، وقامت بإعطاء دورات تدريبية وورش فنية للكبار والأطفال في مجالات التحريك وتصميم الشخصيات وتصميم كتب وقصص الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.