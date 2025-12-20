أخبار مصر اليوم: أسعار السلع المخفضة بأسواق اليوم الواحد، تدعيم أسطول النقل بالشركات التابعة للقابضة بـ529 أتوبيسا.. غدا الأحد غرة شهر رجب، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

البيض بـ 108 جنيهات، تعرف على أسعار السلع المخفضة بأسواق اليوم الواحد



تعد أسواق اليوم الواحد إحدى المبادرات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال إقامة سوق ليوم واحد في مناطق مختلفة، بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنتجين المباشرين.





وتعتمد هذه الأسواق على البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء، بما يساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار، خاصة في السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض والسلع التموينية.





وتوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، فضلا عن إتاحة منتجات متنوعة بجودة مناسبة في مكان واحد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بجانب دعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال فتح منافذ بيع مباشرة لهم.

وتسهم أسواق اليوم الواحد في تحقيق التوازن السعري بالأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار، بما يدعم جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.





وطرحت الجهات المنظمة لـ«سوق اليوم الواحد» كرتونة البيض للمستهلك بسعر 108 جنيهات، في إطار جهود ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويأتي طرح البيض ضمن مجموعة من السلع الغذائية التي يوفرها السوق، بهدف تحقيق التوازن السعري وزيادة المعروض، مع الإقبال المتزايد من المواطنين على الشراء والاستفادة من الأسعار المخفضة.





وشملت التخفيضات بأسواق اليوم الواحد، طرح كيلو اللحوم السوداني الطازجة بسعر 310 جنيهات بدلًا من 320 جنيهًا، وكبدة مجمدة 400 جرام 75 جنيهًا بدلًا من 85، ولحم مفروم مجمد 500 جرام 125 جنيهًا بدلًا من 135، ولحم مكعبات مجمدة كيلو 245 جنيهًا بدلًا من 260، ودواجن برازيلية مجمدة كيلو 130 جنيهًا بدلًا من 140، وتونة 25 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.



كما طرحت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها زيت خليط سما 700 مل بسعر 50 جنيهًا بدلًا من 53، وزيت سما 900 مل 64 جنيهًا بدلًا من 69، وزيت ميكسولا 1 لتر 66 جنيهًا بدلًا من 70، وزيت دوار الشمس سما 1 لتر 69 جنيهًا بدلًا من 75، وزيت دوار الشمس سما 5 لترات 325 جنيهًا بدلًا من 350 جنيهًا.

وفي مجال المنظفات، تم طرح صابون تواليت روزا 90 جم بسعر 7.5 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات، وهاتريك عالي الرغوة 2.5 كيلو بسعر 60.5 جنيه بدلًا من 70، وسوائل تنظيف هاتريك 1 لتر 20 جنيهًا بدلًا من 25، وشاور 1 لتر 38.5 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا، ومنعم ملابس 1 لتر 21 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

تدعيم أسطول النقل بالشركات التابعة للقابضة بـ529 أتوبيسا وميني باص جديد



أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة ( شرق الدلتا للنقل والسياحة – أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شركة النيل لنقل البضائع) عن القيام خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع عدد من الشركات المصرية المنتجة للمركبات من القطاعين الخاص والعام لتدبير احتياجات الشركات التابعة للشركة القابضة من الأتوبيسات والشاحنات لإحلال وتجديد أسطول النقل بها بما يساهم في توطين صناعة المركبات وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات مع توفير وسائل انتقال حديثة وأمنة مناسبة لاحتياجات المواطنين لتقديم خدمة نقل حضارية ومتطورة.



وأضاف بيان الشركة أن الخطة التي يتم تنفيذها اشتملت على تدعيم أسطول النقل بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة بعدد 529 أتوبيسا وميني باص جديدا، مزودة بأحدث المواصفات التي تضمن الراحة والأمان ومقاعد مريحة وأنظمة تكييف متطورة، وشاشات عرض جماعية وفردية ومنافذ شحن للأجهزة الذكية، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بدورين، كما يتم رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا بالشركات لتتوافق مع نفس المعايير، بما يضمن مستوى خدمة موحد في جميع الخطوط التى تعمل عليها شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة.

وتمثل ذلك كما يلى: (شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة: تتضمن الخطة تدبير عدد 256 أتوبيسا ومينى باص لشركة شرق الدلتا بإجمالي مبلغ 2.043 مليار جنيه تم توريد عدد 129 أتوبيسا منها ومن المخطط توريد عدد 127 أتوبيسا ومينى باص خلال عام 2026، وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على عدد 73 خط يتم تشغيلها للربط بين عدد 45 محطة تابعة للشركة أهمها ( (الترجمان /القللى/ المحطة الدولية بالعباسية/ دمياط/ بورسعيد/ السويس/ إسماعيلية / المنصورة/ الزقازيق/ شرم الشيخ/ العريش)، ويتم متابعتها من خلال عدد 13 فرعا تابعا للشركة ( سيناء / القنال / الزقازيق /فقوس / بنها / العاشر / المنصورة / ميت غمر / دكرنس / الإسماعيلية/ السويس / بورسعيد / دمياط).



كما تتضمن الخطة تدبير عدد 209 أتوبيسات ومينى باصات لشركة غرب الدلتا ووسط الدلتا للنقل والسياحة بإجمالي مبلغ 1.609 مليار جنيه، تم توريد عدد 92 أتوبيسا منها ومن المخطط توريد عدد 117 أتوبيسا ومينى باص خلال عام 2026، وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على عدد 60 خط يتم تشغيلها للربط بين عدد 38 محطة تابعة للشركة أهمها ( الترجمان /الماظة الجديد/التجنيد/ المطار/ التحرير (عبدالمنعم رياض)/الإسكندرية/ شبين الكوم/ دمنهور/ المحلة/ طنطا / مطروح / الساحل الشمالى) ويتم متابعتها من خلال عدد 8 فروع تابعة للشركة (القاهرة / الإسكندرية / الرمل /دمنهور / كفر الشيخ / الغربية / المحلة / المنوفية) وكذلك تدبير لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS: عدد 64 أتوبيسا لشركة الصعيد للنقل والسياحة بإجمالي مبلغ 570.5 مليون جنيه تم توريد عدد 37 أتوبيسا منها.

وأشار البيان إلى أنه من المخطط توريد عدد 27 أتوبيسا خلال عام 2026، وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على عدد 64 خط يتم تشغيلها للربط بين عدد 64 محطة تابعة للشركة أهمها (الترجمان / المحطة الدولية بالعباسية /المنيب/ المعصرة/ نادى السكة /الفيوم/ بنى سويف/ أسيوط/ سوهاج/ نجح حمادى / الخارجة/الدخلة/الغردقة /قنا/سفاجا /مرسى علم/اسنا /الأقصر/ أسوان)، ويتم متابعتها من خلال عدد 15 فرعا تابعا للشركة (حلوان / الفيوم / بنى سويف /مغاغا / المنيا/ ملاوى / المنيا / أسيوط/سوهاج/نجع مادى/الوادى الجديد/البحر الأحمر /سفاجا/ قنا /اسنا/ أسوان).



ونوه البيان إلى أنه تماشيًا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، تم إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، مع ربطها بنظم متابعة السائقين والمركبات، لضمان الشفافية وتحسين جودة الخدمة. كما قامت الشركة القابضة بإنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.

الصحة: فحص 20 مليونًا و321 ألف مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي



أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 20 مليونًا و321 ألفًا و58 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعمل عبر 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على جميع المحافظات، وتستهدف أساسًا المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، إلى جانب الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي بالأمراض المزمنة، بهدف التشخيص المبكر وتقديم رعاية صحية مجانية عالية الجودة.



وأكد «عبدالغفار» أن الفحوصات الشاملة تشمل قياس ضغط الدم، ومستويات السكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون في الدم، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية بعوامل الخطورة وبرامج متابعة دورية تحدد مواعيدها بناءً على نتائج الفحص الأولي.

الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري

وأشار إلى أن الحالات المكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم أو السكري تصرف لها الأدوية شهريًا مجانا من الوحدة الصحية ذاتها، بينما تحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا فورًا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج دون أي تكلفة، مما يقلل بشكل مباشر من مخاطر الفشل الكلوي المزمن.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على أحدث الأدلة الإرشادية العالمية التي أعدتها لجنة علمية مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وإحالة الحالات المؤكدة مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج الكامل على نفقة المبادرة.

وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة ويوجه بتحويله إلى أول مدينة طبية متخصصة في الصحة النفسية

عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي، بزيارة أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر هو السبيل الأمثل لتجنب المضاعفات الخطيرة، وأن الصحة تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.

مقبرة الملك تحتمس الثاني بالبر الغربي بالأقصر ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025



احتل الكشف عن مقبرة الملك تحتمس الثاني مكانة بارزة ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025، وفقًا لما أعلنته مجلة الآثار الأمريكية Archaeology، التي اختارت هذا الكشف، الذي كانت قد أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار في فبراير الماضي، ليكون ضمن أبرز 10 اكتشافات أثرية على مستوى العالم خلال 2025.



وتعد مقبرة الملك تحتمس الثاني أول مقبرة ملكية يتم العثور عليها من عصر الأسرة 18 منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، كما تصدّرت إحدى النقوش المكتشفة داخل المقبرة غلاف عدد المجلة الصادر لشهري يناير–فبراير 2026.



وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن هذا الاختيار يُعد تأكيدًا جديدًا على القيمة الاستثنائية للاكتشافات الأثرية المصرية، ويعكس المكانة العلمية الرائدة لمصر في مجال علم الآثار.

الكشف عن مقبرة الملك تحتمس الثاني

وأكد أن هذا الإنجاز يُجسّد ثمرة التعاون والجهود المتواصلة التي تبذلها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية، وتحقيق اكتشافات نوعية تُسهم في إعادة قراءة التاريخ المصري القديم وإثراء المعرفة الإنسانية.



وتجدر الإشارة إلى أن الكشف عن مقبرة الملك تحتمس الثاني تم بواسطة بعثة أثرية مصرية إنجليزية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة، وذلك أثناء أعمال الحفائر والدراسات الأثرية بمقبرة رقم C4، بجبل طيبة غرب مدينة الأقصر.



وفي بداية أعمال الحفائر، اعتقد فريق العمل أن المقبرة قد تعود لزوجة أحد ملوك التحامسة، نظرًا لقربها من مقبرة زوجات الملك تحتمس الثالث، وكذلك من مقبرة الملكة حتشبسوت، التي أُعدت لها بصفتها زوجة ملكية قبل أن تتولى حكم البلاد كملك وتُدفن في وادي الملوك. إلا أنه مع استكمال أعمال الحفائر كشفت البعثة عن أدلة أثرية جديدة وحاسمة حددت هوية صاحب المقبرة على أنها للملك تحتمس الثاني.

كما أسفرت أعمال الحفائر عن العثور على أجزاء من الملاط تحمل بقايا نقوش باللون الأزرق ونجوم السماء الصفراء، إلى جانب زخارف ونصوص من كتاب الإمي دوات. وتتميز المقبرة بتصميم معماري بسيط، يُعد نواة للتصميمات المعمارية لمقابر عدد من الملوك الذين توالوا على حكم مصر بعد تحتمس الثاني خلال الأسرة الثامنة عشرة.

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم السبت هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.



وقد تحقَّقَ لدي الدار شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأحد الموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2025 هو أول أيام شهر رجب لعام 1447 هجريا.





ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا وهو(يوم الرؤية).



وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8 - 14 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (5 - 27) دقيقة ماعدا أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.



خالد حسن نائبًا لرئيس هيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور خالد حسن، أستاذ الآثار المصرية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، أن ترشيح الدكتور خالد حسن، جاء للحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات العلمية المتميزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي داخل الوزارة والمتحف المصري الكبير، ودعم جهود التطوير وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل الأثري والمتحفي.





والدكتور خالد حسن حاصل على ليسانس الآثار من قسم الآثار المصرية بكلية الآثار – جامعة القاهرة، ودرجة الدكتوراه في الآثار المصرية عام 2014 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد تمت ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد في تخصص اللغة المصرية القديمة عام 2020، ثم نال درجة الأستاذية عام 2025.

ويُعد الدكتور خالد حسن من أبرز المتخصصين في الخط الهيراطيقي في مصر، وله إسهامات علمية بارزة في مجال اللغة المصرية القديمة؛ حيث نشر ما يقرب من 30 بحثًا علميًا في مجلات دولية مرموقة، إلى جانب عدد من الكتب العلمية المنشورة باللغة الإنجليزية.

كما يتمتع بسجل حافل من الشراكات البحثية مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، من بينها جامعة السوربون بفرنسا، وجامعة ليدن بهولندا، وجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وجامعة لييج ببلجيكا.

كما يعمل محكمًا دوليًا لعدد من المجلات العلمية والجامعات العالمية المتخصصة في الآثار المصرية، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن إسهاماته المتميزة في تدريب وتأهيل شباب الباحثين على النشر العلمي الدولي.

وحصل على عدد من المنح البحثية الدولية، من بينها منحة جامعة يوهانس جوتنبرج – ماينز بألمانيا، وشارك في عدة بعثات حفائر ومشروعات علمية دولية. كما شغل عضوية لجنة اختيار المعارض الخارجية بوزارة السياحة والآثار، وهو عضو بمجلس إدارة الرابطة الدولية لعلماء المصريات.



ويمتلك الدكتور خالد حسن خبرة واسعة في مجالات جودة التعليم وملفات التصنيف الدولي، حيث عمل باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية خلال الفترة من 2017 إلى 2020، وباحثًا مشاركًا بمركز البحوث الأمريكي عام 2022.

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر وليلا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المدن الجديدة بالقاهرة من 8:9 درجة مئوية وعلى شمال الصعيد وسيناء من 5:6 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهاراعلى شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 11

هل نشهد زيادة في أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان؟ الزراعة توضح

أسعار اللحوم، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن أسعار جميع مصادر البروتين الحيواني مستقرة، بما يشمل اللحوم والدواجن والألبان والبيض، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على هذا الاستقرار، بما يضمن عدم تعرض المواطنين لأي اضطرابات في الأسعار.

وأشار سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، إلى وجود رقابة قوية ومستمرّة على صناعة الأعلاف، بالإضافة إلى الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة تساعد الوزارة في رصد أي فجوات في الإنتاج وسدها في الوقت المناسب، بما يضمن توازن العرض والطلب في السوق المحلي.





وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أن الوزارة جاهزة بالكامل للمواسم المقبلة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم إلى جانب الاستيراد عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا تسبق الأحداث بخطوات لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

تحذير من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن أسعار اللحوم

انتقد سليمان انتشار تصريحات غير مسؤولة ومواقع إلكترونية تنشر أخبارًا مغلوطة حول أسعار اللحوم، مشددًا على أن هذه الشائعات تسبب بلبلة لدى المواطنين دون مبرر، داعيًا الجميع للاعتماد على الإعلانات الرسمية للوزارة.

عدم وجود أي زيادات في أسعار اللحوم خلال رمضان

وشدد سليمان على أنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم في شهر رمضان، مؤكدًا أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا وفوريًا، وأن جميع المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الأسعار وعدم وجود أي زيادات متوقعة.

