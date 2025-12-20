أفضل 5 وصفات لحلويات مبتكرة ولذيذة

18 حجم الخط

مع حلول مواسم الأعياد، يزداد الإقبال على خبز الحلويات وتحضير الأطباق التي تجمع بين اللذة والقيمة الغذائية.

ونستعرض أفضل 5 وصفات لحلويات سهلة مبتكرة ولذيذة تتراوح ما بين الحلويات التقليدية وأطباق الفطور والوجبات الخفيفة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. كعك التوت البري باللبن

تتميز هذه الوصفة بتناغم نكهة الليمون مع التوت البري وقوامها الهش ذي الحواف المقرمشة، وهي سهلة التحضير بشكل يجعها مثالية للجمعات العائلية.

المقادير

كوبان من الدقيق.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من الزبدة الباردة المقطعة.

كوب من التوت البري (طازج أو مجفف).

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

ثلثا كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

تخلط المكونات الجافة أولا، ثم تضاف الزبدة الباردة وتفرك حتى تصبح كالمزيج الرملي، ويضاف التوت وبشر الليمون ثم اللبن تدريجيا حتى تتشكل عجينة متماسكة، وتفرد العجينة وتقطع إلى مثلثات، ثم تخبز في فرن ساخن حتى تكتسب لون ذهبي.

2. مقرمشات الفراولة بالزنجبيل

تعتمد هذه الوصفة على المكونات الطبيعية والفاكهة، وتتميز بلمسة "الزنجبيل" التي تمنح الطبق نكهة قوية، بالإضافة إلى قرمشة الشوفان والجوز.

المقادير

4 أكواب من الفراولة الطازجة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

كوب من الشوفان.

نصف كوب من الجوز المجروش.

ملعقتان من سكر جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو الزبدة.

طريقة التحضير

توضع الفراولة الممزوجة بالزنجبيل في قاعدة طبق الفرن. في وعاء منفصل، يخلط الشوفان والجوز مع السكر والزيت والذبدة، ثم يوزع الخليط فوق الفراولة، يخبز الطبق حتى تخرج الفراولة عصارتها وتصبح الطبقة العلوية مقرمشة.

3. كرامبل الخوخ والتوت

وصفة مثالية لمن يبحثون عن حلويات غنية بالألياف، مما يعني أنها خالية من السكريات المضافة، ويمكن تعديل حلاوتها حسب الرغبة.

المقادير

كوبان من الخوخ (طازج أو معلب ومغسول جيدا).

كوب من التوت الأحمر.

كوب من دقيق اللوز أو الشوفان.

نصف كوب من الجوز.

قرفة ورشة ملح.

اختياري: سكر البني للتحلية.

طريقة التحضير

توضع طبقة الخوخ والتوت في القالب، يجهز "الكرامبل" بخلط الدقيق والجوز والقرفة مع قليل من الزبدة أو الزيت، وينصح بمضاعفة كمية الكرامبل لتغطية الفاكهة بالكامل، ثم يخبز في الفرن،و يمكن تقديمه مع الزبادي اليوناني لإضافة نكهة غنية.

4. شوفان الفراولة المخبوز

تعد هذه الوصفة خيار ممتاز لمن يرغبون في تقليل استهلاك السكر، وتتميز بأن أغلب مكوناتها متوفرة في المنزل دائما.

المقادير

كوبان من الشوفان التقليدي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة قرفة.

كوبان من الحليب.

بيضة واحدة.

كوب ونصف من الفراولة المقطعة.

طريقة التحضير

يخلط الشوفان مع المكونات الجافة في قالب الخبز، ثم يضاف مزيج الحليب والبيض، توزع قطع الفراولة داخل الخليط وعلى الوجه، ثم يخبز حتى يتماسك الشوفان، ويفضل إضافة ملعقة من الزبادي اليوناني بالفانيليا عند التقديم لتعويض قلة السكر.

5. ألواح الفطور بالفراولة والموز

وصفة بسيطة للغاية تشبه مذاق خبز الموز، وهي مرنة حيث يمكن تغيير أنواع المكسرات أو المربى المستخدمة فيها.

المقادير

حبتان من الموز الناضج المهروس.

كوب ونصف من الشوفان.

ربع كوب من الجوز المجروش.

ربع كوب من مربى الفراولة.

طريقة التحضير

يمزج الموز مع الشوفان جيدا (ويمكن استخدام الخلاط لنتائج أنعم)، ويوضع نصف المزيج في القالب، تليها طبقة من المربى، ثم الطبقة المتبقية من الشوفان، ويوزع الجوز وقطع الفراولة المجففة على الوجه للزينة، ثم يخبز حتى ينضج تماما.

