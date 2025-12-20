حبس متهم بقتل صديقه وتقطيع جثته إلى أجزاء وإلقائها في القمامة بالإسكندرية

18 حجم الخط

تباشر نيابة الدخيلة الجزئية تحقيقات موسعة يجريها المستشار عمر أبوكليلة وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، في جريمة قتل شخص علي يد صديقه بعد أن قطع جثته إلي 4 قطع ووضعها في جوال وألقى بها في صندوق قمامة للتخلص من الجثة بمنطقة أبو يوسف، وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكشف المتهم " ط.ح.ع" عامل باليومية في التحقيقات، أنه حضر من الصعيد منذ 3 سنوات واستقر في منطقة أبو يوسف، وكان يقيم بشقة بالإيجار وهي عبارة عن غرفتين وصالة، ويسكن بها المجني عليه "ع.ع.ص" عامل وآخر يدعي "م.ا" والمجني عليه كان ينام في غرفة وأنا والشخص الآخر في غرفة أخرى، فنحن نعمل باليومية، وطلب مني المجني عليه "ع.ع.ص"، أقوم معه في عمل منذ سنة نقل عفش سيدة من منطقة أبو يوسف إلى منطقة البيطاش، وذهبت معه، وعقب الانتهاء نقل العفش، قالت السيدة إن درج الكمودينو كان يوجد به مبلغ 1200 جنيه، فردوا عليها أنهم لم يأخذوا تلك الأموال وممكن تفتشينا أو تطلب الشرطة، فردت: "خلاص ربنا يعوض عليا"، وانتهوا من العمل وذهبوا إلى المسكن.



وأضاف المتهم، أنه بعد مرور سنة وبالتحديد الجمعة الماضية بسبب ان المجني عليه لا يعمل ويقوم باستلاف مبالغ مالية، قال لي "عايز مبلغ 1200 جنيه اللي تمت سرقتهم من السيدة اللي نقل العفش لديها"، وأنكر المتهم الاستيلاء علي أموال السيدة، وأنه مش حرامي فقام المجني عليه بالسب والشتم بألفاظ بالأم والأب وحدثت مشادة بينهم، واستمر المجني عليه في طلب المبلغ، وعاد في السب والقذف للمتهم وأهله، فقرر المتهم الانتقام منه".



تفاصيل تنفيذه الجريمة والتخلص من صديقه اعترافات صادمة أدلي بها المتهم أمام هيئة التحقيقات، حيث أكد أنه عقب الخلاف بينه وبين المجني عليه "ع.ع.ص" عامل، أنه عند نزول صديقهم الثالث إلى العمل صباحا، قام المتهم بالنزول وإغلاق باب العمارة وكذلك أغلق باب الشقة جيدا وأعد سلاحين "سكنتين" واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، ودخل إلي غرفة المجني عليه وطلب منه الذهاب إلي السيدة، لإنهاء ذلك الخلاف، فأخرج المتهم السكنية الصغيرة وطعنه بها في الرقبة وأخرى في الصدر وأخرج السكينة الكبيرة وطعنه عدة طعنات استقرت في البطن، وقام بتقطيع الجثة لأجزاء ودفن أجزاء منها في الشقة وأخذ باقي الجثمان وألقي به في صندوق القمامة ووضع متعلقاته داخل جوال حتي لا يفتضح أمره.

وكشف المتهم في التحقيقات، أن فكرة قتل صديقه والتخلص منه تولدت بعد أن قرر الانتقام منه لقيام المجني عليه بسبه وقذفه بالأم والأب واتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

