شاهد، فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 بمشاركة 44 دولة

تنشر فيتو فيديو يرصد تفاصيل فعاليات التدريب المصري الأمريكي النجم الساطع بمشاركة 44 من الدول الشقيقة والصديقة والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

حيث شملت الأنشطة تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة، فضلًا عن تنفيذ عدد من الدورات التخصصية القصيرة (STX) والتي تشمل مكافحة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية والإخلاء الطبى للجرحى ومجابهة الطائرة بدون طيار.

كما تم تنفيذ مشروع مراكز القيادة (CPX) بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار.

