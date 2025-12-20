6 نصائح بسيطة للتخلص من آثار الجروح

18 حجم الخط

يحاول الجميع التخلص من الجروح دون ترك آثر أو ندب في الجلد سواء كانت ناتجة عن حوادث المطبخ، أو سقطات الملاعب، أو حتى العمليات الجراحية.

وفيما يلي مجموعة من الإرشادات الطبية لتقليل ظهور الندوب وتعزيز قدرة الجلد على التعافي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

لماذا تظهر الندوب؟

تتشكل الندبة عند تمزق الطبقة العميقة من الجلد المعروفة بـ "الأدمة"، حيث يقوم الجسم بإنتاج ألياف الكولاجين لإصلاح المنطقة، ورغم كفاءة هذا الإصلاح، إلا أن الجلد لا يعود أبدا إلى حالته الأصلية بنسبة 100%، فالجلد في منطقة الإصابة يكون دائما مختلفا عن طبيعته السابقة، لكن الفارق يعتمد بشكل كبير على كيفية التعامل مع الجرح فور وقوعه.

6 خطوات عملية لتقليل الندبات

1. النظافة أولا

غسل الجرح بالماء والصابون اللطيف يزيل البكتيريا التي قد تسبب التهابات تعيق عملية الشفاء الطبيعية، فالالتهاب الناتج عن العدوى يؤدي إلى ندوب أكثر سمكا ووضوحا، وقد يزيد من خطر ظهور "الندوب الضخمة" أو ما يعرف بـ “الجدرة”.

2. الرطوبة والتغطية

خلافا للاعتقاد الشائع بضرورة "تهوية" الجرح، إلا أن الحفاظ على رطوبة الجرح يمنع تكون القشور الصلبة التي تزيد من تلف الأنسجة، واستخدام الفازلين البسيط مع ضمادة طبية في المراحل الأولى، يعد مثاليا، كما يجب توخي الحذر مع من المراهم المضادة للبكتيريا التي قد تسبب ردود فعل تحسسية تزيد من تهيج المنطقة.

3. تجنب العبث بالقشور

تمثل القشرة "ضمادة طبيعية" يصنعها الجسم، والعبث بها أو نزعها يؤدي إلى إطالة أمد الإصابة وتعطيل الشفاء، وينصح من يعانون من العبث بجروحهم أثناء النوم بارتداء قفازات قطنية.

4. الحد من الحركة

استقرار منطقة الجرح يسمح لأنسجة الجلد بالالتحام بشكل صحيح، كل حركة مفاجئة أو شد في منطقة الإصابة قد يؤدي إلى تمزق الأنسجة مجددا وتوسيع الندبة لتصبح أكثر سماكة.

5. الحماية من أشعة الشمس

تعد الأشعة فوق البنفسجية عدوا لدودا للجلد المصاب، حيث تزيد من تصبغ الندبة وتجعلها داكنة وواضحة، فضلا عن إتلاف الكولاجين وإبطاء عملية التعافي، لذلك، يعد استخدام واقي الشمس أو تغطية المنطقة المصابة أمرا حتميا.

6. التدليك والترطيب المستمر

يمكن لتدليك الندبة باستخدام كريم مرطب عادي لعدة دقائق يوميا خلال السنة الأولى من الإصابة أن يحدث فارقا هائلا، حيث يساعد التدليك على تفتيت أنسجة الندبات السميكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.