عقارات

الإسكان تتلقى 6863 طلبا لتقنين الأراضى بسفنكس الجديدة

اجتماع شريف الشربيني
اجتماع شريف الشربيني وزير الاسكان
عقب جولته بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سفنكس الجديدة، لاستعراض ملفات العمل وموقف المشروعات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل زيارته، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التعامل مع العملاء بالجهاز مشددًا على أهمية توفير كافة التيسيرات على العملاء والمواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، موقف توفيق الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبا، على مساحة نحو 85 ألف فدان، كما تابع الوزير موقف الدراسة للطلبات المقدمة بالمدينة حتى الآن، والخطة الزمنية المتوقعة للانتهاء من دراسة كافة الطلبات، وموقف مشروعات ترفيق أراضي التقنين (مياه + صرف + + طرق + كهرباء).

وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدينة، وموقف البرنامج الزمني للانتهاء من التخطيط واعتماد المخططات، بجانب متابعة موقف القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات التنموية بمدينة سفنكس الجديدة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة سفنكس الجديدة، ومنها طريق " محور سفنكس " بطول 16 كم (مرحلة أولي + التوسعة )، وأعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر (٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتي محور سفنكس، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس ( مرحلة أولي)، وإجراءات مشروع مأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15كم تقريبا والروافع اللازمة للمدينة، وكذا مشروعات تنفيذ الفرمة للطرق والمرافق لعددٍ من الطرق الداخلية ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربينى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية توسعات مدينة الشيخ زايد

