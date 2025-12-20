السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة: تكريم الخشت من السوربون يعكس مكانته الفكرية المرموقة

د. محمد عثمان الخشت
د. محمد عثمان الخشت
18 حجم الخط
ads

تقدّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمناسبة تكريمه من المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية بجامعة السوربون، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث «المعتقد والعلم والعقل» المنعقد بجامعة السوربون في باريس.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا التكريم الدولي الرفيع يعكس المكانة العلمية والفكرية المرموقة التي يحظى بها الدكتور محمد الخشت على المستويين العربي والدولي، ويجسد التقدير الأكاديمي العميق لإسهاماته المتميزة في مجالات فلسفة الدين، وتجديد الخطاب الديني، والعقلانية النقدية، والحوار بين الدين والعلم.

تكريم الخشت من جامعة السوربون

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن المحاضرة التي قدمها الدكتور الخشت خلال المؤتمر، وما أثارته من نقاشات فكرية عميقة، تمثل نموذجًا راقيًا للفكر الأكاديمي الرصين القادر على إعادة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالعقل والعلم والدين بمنهج علمي ومنظور فلسفي مستنير، بما يسهم في بناء جسور معرفية بين الحضارات والثقافات المختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تفخر بأبنائها وعلمائها الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية، ويعكسون ريادتها التاريخية كمؤسسة أكاديمية عريقة أسهمت وما زالت تسهم في تشكيل الوعي العلمي والفكري في مصر والعالم العربي.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تهنئته متمنيًا للدكتور محمد الخشت دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء الفكري والعلمي، بما يخدم قضايا التجديد الفكري وبناء الإنسان وتعزيز قيم العقلانية والحوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة محمد الخشت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية جامعة السوربون فلسفة الدين تجديد الخطاب الدينى المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تشكل لجنة لحصر الأماكن غير المستغلة لتعظيم الاستفادة من الأصول

بعد تكريمه من جامعة السوربون، تعرف على المشروع الفكري لمحمد عثمان الخشت ومؤلفاته

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

رئيس جامعة القاهرة: الدمج بين النظري والتطبيقي محور رئيسي في فلسفة التعليم لدينا

الأكثر قراءة

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

ضبط 1.5 طن استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بحي شرق شبرا الخيمة

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads