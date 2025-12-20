رئيس جامعة القاهرة: تكريم الخشت من السوربون يعكس مكانته الفكرية المرموقة

18 حجم الخط

تقدّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمناسبة تكريمه من المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية بجامعة السوربون، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث «المعتقد والعلم والعقل» المنعقد بجامعة السوربون في باريس.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا التكريم الدولي الرفيع يعكس المكانة العلمية والفكرية المرموقة التي يحظى بها الدكتور محمد الخشت على المستويين العربي والدولي، ويجسد التقدير الأكاديمي العميق لإسهاماته المتميزة في مجالات فلسفة الدين، وتجديد الخطاب الديني، والعقلانية النقدية، والحوار بين الدين والعلم.

تكريم الخشت من جامعة السوربون

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن المحاضرة التي قدمها الدكتور الخشت خلال المؤتمر، وما أثارته من نقاشات فكرية عميقة، تمثل نموذجًا راقيًا للفكر الأكاديمي الرصين القادر على إعادة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالعقل والعلم والدين بمنهج علمي ومنظور فلسفي مستنير، بما يسهم في بناء جسور معرفية بين الحضارات والثقافات المختلفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تفخر بأبنائها وعلمائها الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية، ويعكسون ريادتها التاريخية كمؤسسة أكاديمية عريقة أسهمت وما زالت تسهم في تشكيل الوعي العلمي والفكري في مصر والعالم العربي.

واختتم رئيس جامعة القاهرة تهنئته متمنيًا للدكتور محمد الخشت دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء الفكري والعلمي، بما يخدم قضايا التجديد الفكري وبناء الإنسان وتعزيز قيم العقلانية والحوار.

